А был ли обнал?

Добрый день, коллеги.

Сразу к делу. Постановление арбитражного суда Московского округа от 16 января 2019 года №Ф05-22009/2018 по делу №А40-45550/2018. Налоговики обвинили организацию в занижении базы по налогу на прибыль, завышении налоговых вычетов по НДС и во взаимоотношениях с так называемыми спорными контрагентами.

Суды трех инстанций признали сделки реальными. Инспекция не доказала, что налоговая выгода является единственной или превалирующей с точки зрения спорных операций. Также суд не нашел в действиях налогоплательщика умысла, направленного на прикрытие бумажками незаконных операций. Естественно, бизнесмен выиграл арбитраж.

Дорогие директора. Даже если у вас нет юриста, то ваш бухгалтер просто обязан отслеживать подобные нюансы и корректировать работу вашей организации.

Вы скажете: «Это не работа бухгалтера. Работа бухгалтера – оформить первичку, вести регистры и сдавать отчетность». Я согласен, но кто-то должен это делать. Может быть, бухгалтер, может быть, и сам директор.

Мы разработали десятки критериев добросовестности, самостоятельности и правильного дробления бизнеса. Более подробно об этом я рассказываю на семинарах, где мы разбираем огромное количество вопросов:

как иметь законный «кэш»;

как защитить активы;

как работать с банками;

как оптимизировать НДФЛ и страховые;

как снизить налог на прибыль, НДС;

как правильно дробить бизнес и т.д.

Следующий семинар пройдет 4-5 июня в Москве.

Спасибо и удачи в делах.