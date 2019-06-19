Страховые – ноль: как сдавать в аренду совместное имущество

Добрый день, коллеги.

У меня в руках несколько писем ФНС России и Минфина, и все хорошие. Они относятся к ПСН и к системе НПД. Спасибо налоговикам.

Если муж и жена сдают какую-то недвижку в аренду, которая принадлежит им на праве собственности, один из них может начать применять НПД без уплаты страховых и так далее. Однако необходимо от другого собственника получить согласие на сдачу в аренду. И аналогичная ситуация при ПСН. Это облегчает нам жизнь.

Первая вещь написана в письме ФНС России от 26 апреля 2019 года №СД-4-3/8121. На основании статей 34, 35 СК РФ – это является совместной собственностью. В соответствии со статьей 185.1 ГК РФ, нужна доверенность на распоряжение второму супругу этого имущества. Согласно статье 68 ГК РФ, право сдачи в аренду принадлежит его собственнику. А так как есть доверенность, то один из собственников сдает недвижку в аренду с разрешения второго собственника. Все нормально прокатывает.

По ПСН на этот счет есть 2 письма Минфина. Точно такая же концепция. Одно письмо Минфина от 27 мая 2016 года №03-11-09/30794, и второе письмо от 27 июля 2015 года №03-11-11-42976. Соответственно, один из супругов становится предпринимателем и переходит на патентную систему. Второй дает нотариальное согласие на использование этого актива. Дальше один из супругов с разрешения другого использует их совместный актив. Никаких проблем не будет. Поэтому в данном случае и Минфину и налоговикам огромное спасибо за данное разъяснение. Оно в какой-то степени облегчает жизнь микробизнесу.

Я уже говорил и еще раз вам повторю пожалуйста, проанализируйте 117 страниц законопроекта № 720839-7 о внесении изменений в НК с 1 января 2020 года (вот тут краткий обзор). Потому что по многим параметрам законопроект достаточно жесткий. Например, теперь при реорганизации придется платить НДС. Если реорганизация и вывод активов осуществляется на компании, работающие на спецрежимах, придется платить налог на прибыль. Также происходит ужесточение по НДФЛ. И теперь, если вы будете продавать квартиру, с одной стороны, микроскопическое послабление. То есть раньше вы не платили НДФЛ, если владели недвижкой больше 5 лет. Теперь вы не будете платить НФДЛ, если вы владеете недвижкой 3 года и более. Но НДФЛ вы не будете платить только при условии, если вы продаете единственное жилье. А если вы собственник и продаете не единственное жилье, тогда придется платить НДФЛ со всей суммы.

Еще там есть один момент, который, по сути, ставит крест на применении ПСН и ЕНВД в розничной торговле с 2020 года. Потому что и патентщикам, и вмененщикам запретят осуществлять розничную торговлю маркированными товарами.

К сожалению, радостных новостей в этой части у меня немного.

В части, касающейся писем ФНС и Минфина, которые я уже озвучивал, здесь реально хорошие новости. Давайте будем пользоваться этой возможностью, пока государство нам разрешает.

Спасибо и удачи в делах.