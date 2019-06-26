Забота от Минкомсвязи: школьники останутся без интернета

Добрый день, коллеги.

Я долго думал, делать статью по этому поводу или нет. Потому что к бизнесменам, как таковым, это отношения не имеет. За исключением тех, у которых есть соответствующие лицензии на образовательную деятельность и которые учат детишек. Но потом все-таки решил упомянуть об этом документе.

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.

Они утверждены Минкомсвязи России 16 мая 2019 года. Я внимательно их почитал, прежде чем открыть рот и сказать: «Да, методические рекомендации хорошие». Потому что у нас во внесудебном порядке запрещенными к распространению на территории РФ признаются следующие виды информации:

Материалы с порнографическими изображениями совершеннолетних;

О методах разработки, изготовления, использования наркотических и психотропных средств;

О способах совершения самоубийства, и т.д. и т.п.

Эти ограничения вводятся в общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного образования. Их также должны соблюдать предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Конечно, все это однозначно должно соблюдаться. Дело в том, что в современном мире невозможно полностью оградить детей от этого. У каждого ребенка есть телефон или планшет с выходом в интернет.

Все чаще я слышу от родителей, у которых маленькие дети (8-12 лет), что они вообще не дают ребенку компьютеры, айпады и т.п. Мои дети, конечно, подолгу зависали в сети. Слава богу, старшие выбрались из этой ловушки. Вот сейчас надо восьмилетнюю дочку тоже из этой ловушки освободить. Она там ничего плохого не смотрит, а только мультики и платьишки какие-то. Но это само по себе погружает ребенка в виртуальный мир. И я стал замечать, что ребенок становится менее социализированным и его способности падают. И это плохо.

Сын стал мне доказывать, что там тоже есть свои преимущества. Я говорю: «Ты посмотри реально и объективно на вещи». А он все путает и считает, что этот виртуальный мир и есть жизнь. И ему тяжело начать действовать, зарабатывать, добиваться успеха в реальном мире.

Я никогда не был сторонником каких-то детских запретов и ограничений. Но я признаю, что те родители, которые запрещают своим деткам 4-5-7-8 лет сидеть в этом безумном интернете, молодцы. Потому что дети не могут им пользоваться так, чтобы зарабатывать что-то или для деловой переписки, они смотрят всякую развлекуху. И это плохо сказывается на их способностях.

Поэтому, когда я изучил эти методические рекомендации по ограничению доступа детей в интернет, особенно к плохим ресурсам, я, конечно, их поддерживаю. Кому интересно, посмотрите, чтобы вы знали, что будет происходить в образовательных учреждениях.

Спасибо и удачи в делах.