Что ждет Россию к 2030 году

У меня в руках Постановление Правительства №377 от 29 марта 2019 года «Об утверждении государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие РФ на период 2019 – 2030 годов».

Какие же цели ставит эта программа? Она направлена на научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике.

Что в ней предполагается? По итогам реализации программы к 2030 году РФ войдет в топ-50 международного рейтинга конкурентоспособности талантов.

Будет обеспечено устойчивое присутствие российских университетов в глобальных институциональных и предметных (отраслевых) рейтингах;

Будет обеспечена подготовка кадров по приоритетным направлениям подготовки и специальностям с учетом запросов реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов.

Будет обеспечено широкое внедрение онлайн-технологий в систему высшего образования и непрерывного образования за счет создания и развития платформенных, сервисных и интеграционных решений.

В 2 раза увеличится экспортный потенциал системы высшего образования (по количеству иностранных обучающихся).

Я вот не пойму: может, они имели в виду, что в 2 раза увеличится импортный потенциал системы высшего образования, и наоборот к нам поедут учиться? Может быть, слово «экспортный» надо заменить на «импортный»? Мы что, собираемся сделать так, чтобы от нас окончательно все молодые ученые разбежались? Наверное, это ошибка.

Будет обеспечена доступность высшего образования в соответствии с государственными гарантиями реализации права на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования (ежегодно не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет).

К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных.

А вы в это верите?

К 2030 году по 14 направлениям научной специализации Российская Федерация войдет в десятку мировых лидеров. Вау…

К 2030 году доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в общем объеме инвестиций в основные фонды в Российской Федерации составит около 5%.

К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира по удельному весу в общем числе патентных заявок на изобретения в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Да какой там Илон Маск, Apple и Huawei с их патентами? Да мы их просто ...

К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку лидеров по объему внутренних затрат на исследования и разработки среди ведущих стран мира.

Слушайте, я могу тут размахивать руками, как безумная мельница, до бесконечности. Но у меня к вам два вопроса:

Вопрос №1: Вам нравится такая программа? Ну, кайф же?

Вопрос №2: Вы верите в ее реализацию или нет?

Мне интересно. Напишите свое мнение в комментариях.