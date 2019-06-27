Что ждет Россию к 2030 году

У меня в руках Постановление Правительства №377 от 29 марта 2019 года «Об утверждении государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие РФ на период 2019 – 2030 годов».
Какие же цели ставит эта программа? Она направлена на научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике.
Что в ней предполагается? По итогам реализации программы к 2030 году РФ войдет в топ-50 международного рейтинга конкурентоспособности талантов.
- Будет обеспечено устойчивое присутствие российских университетов в глобальных институциональных и предметных (отраслевых) рейтингах;
- Будет обеспечена подготовка кадров по приоритетным направлениям подготовки и специальностям с учетом запросов реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов.
- Будет обеспечено широкое внедрение онлайн-технологий в систему высшего образования и непрерывного образования за счет создания и развития платформенных, сервисных и интеграционных решений.
- В 2 раза увеличится экспортный потенциал системы высшего образования (по количеству иностранных обучающихся).
Я вот не пойму: может, они имели в виду, что в 2 раза увеличится импортный потенциал системы высшего образования, и наоборот к нам поедут учиться? Может быть, слово «экспортный» надо заменить на «импортный»? Мы что, собираемся сделать так, чтобы от нас окончательно все молодые ученые разбежались? Наверное, это ошибка.
- Будет обеспечена доступность высшего образования в соответствии с государственными гарантиями реализации права на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования (ежегодно не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет).
- К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных.
А вы в это верите?
- К 2030 году по 14 направлениям научной специализации Российская Федерация войдет в десятку мировых лидеров. Вау…
- К 2030 году доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в общем объеме инвестиций в основные фонды в Российской Федерации составит около 5%.
- К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку ведущих стран мира по удельному весу в общем числе патентных заявок на изобретения в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
Да какой там Илон Маск, Apple и Huawei с их патентами? Да мы их просто ...
- К 2030 году Российская Федерация войдет в пятерку лидеров по объему внутренних затрат на исследования и разработки среди ведущих стран мира.
Слушайте, я могу тут размахивать руками, как безумная мельница, до бесконечности. Но у меня к вам два вопроса:
Вопрос №1: Вам нравится такая программа? Ну, кайф же?
Вопрос №2: Вы верите в ее реализацию или нет?
Мне интересно. Напишите свое мнение в комментариях.