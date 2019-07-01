Государство снизит давление на бизнес. А вы верите?

Добрый день, коллеги.

Российскому бизнесу легче не становится. Сейчас в России действует около 2 млн требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной деятельности. Председатель правления Дмитрий Медведев признал, что количество требований, которые предъявляют к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. И что это надо срочно поменять.

4 июня 2019 года Медведев утвердил дорожную карту так называемой регуляторной гильотины. В 2021 году все старые акты будут заменены на новые. В марте 2020 года правительство собирается внести законопроект в государственную Думу. Они хотят сделать так, чтобы у нас был не 221 вид контроля, не 541 вид разрешительной деятельности и не 2 млн видов требований к бизнесменам, а меньше.

Только вдумайтесь в эти цифры. Я не верю в это. Потому что, когда я смотрю статистику и обещания наших властей, то лучше бы они ничего не говорили. После того, как они пообещают, что сделают что-нибудь бизнесменам хорошо, все становится хуже.

Я могу еще много приводить эти цифры, но решил проверить и спросить ваше мнение. Верите ли вы в то, что у нас будет не 2 млн видов требований, а до 300 тысяч. Не 221 вид контроля, а 21. Не 541 вид разрешительной деятельности, а 50. Вы в это верите? Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Государство тратит на контрольно-надзорную деятельность почти 238 млрд рублей в год. Это указано в пояснительной записке к законопроекту Минэкономразвития, который вводит понятие регуляторной гильотины. То есть, сами чиновники признают, что тратят на проверки такие деньги. Застрелиться. Социализм в действии.

Вот один из примеров абсурда регулирующих правил, а их тьма. Я еженедельно их просматриваю. Цитирую: «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2–3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут». По-другому жарить яичницу вы не имеете права. Вы должны строго следовать этим регулирующим нормам. Потому что, если вы займетесь этим видом бизнеса и начнете жарить омлеты при другой температуре вас оштрафуют. А потом еще и закроют, понимаете?

Вопрос простой: верите ли вы в то, что очередное обещание чиновников снизить давление на бизнес и уменьшить количество требований, контроля и видов разрешительной деятельности будет реализовано? Пожалуйста, оставьте комментарий.

Спасибо и удачи в делах.