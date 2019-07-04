Куда уходят наши деньги

Добрый день, коллеги.

Не только я, но и вы иногда задаетесь вопросом: куда идут ваши деньги? Как расходуется бюджет РФ? Я неоднократно пробовал это анализировать. У нас чуть ли не 30% бюджета РФ являются закрытыми статьями расходов, и никому не понятно, куда и как их тратят.

Я решил выбрать очень добрую и светлую сферу бюджетных отношений – культуру. У меня в руках Распоряжение Правительства РФ от 11 июня 2019 года №1259-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 — 2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». Давайте посмотрим, как и куда будут расходоваться наши деньги?

П.4: «Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией плана, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти — ответственным исполнителям мероприятий плана, в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также за счет внебюджетных источников». Все финансовое обеспечение будет происходить за ваш счет.

Я старался читать этот план без особой критики. Ну, как вам сказать? Да, деньги расходуются на культуру, на культурно массовые мероприятия, на различного рода праздники и прочее. Но вы знаете, просмотрев 57 страниц этого замечательного плана, у меня появилось небольшое сомнение. Может быть, вы мои сомнения сейчас развеете.

Зачем эта нудная статья? Очень просто. В полном объеме вы платите налоги или нет, все эти вещи делаются за ваш счет. Даже если вы рядовой сотрудник, с вас удерживают НДФЛ, и это уже делается за ваш счет. Вы едите на АЗС заправлять свою машину и платите за 1 литр бензина примерно 45 рублей. Так вот знайте: 70% из этой суммы (примерно 30 рублей) – это налоги. И это тоже делается за ваш счет. Тем более, если вы работодатель.

Я подумал, что пока налогоплательщики не начнут вникать в то, куда тратятся их деньги и не начнут задавать вопросы, насколько это эффективно. До тех пор у нас будут некоторые трудности в медицине, не сильно хорошие дороги, а в регионах будет нищета.

Итак, я взял самую ласковую область – культуру, которая, по идее, не должна вызывать никакой нервной реакции у тех, кто это финансирует. То есть у вас. Куча разделов, 57 страниц текста. Назову несколько пунктов:

П.4: Проведение в Российской Федерации Года народного творчества, промыслов и ремесел. Результат: количество мероприятий. Сколько их будет не указано, но это будет профинансировано. Деньги будут освоены.

П.5: Поддержка проведения научных исследований эволюции грамматического и лексического строя русского языка, корпусных исследований русского языка, языков народов России. Результат: количество научно-исследовательских работ.

П.14: Поддержка всероссийских и международных проектов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна и архитектуры, включая проекты молодых авторов. Результат: количество проектов.

П.16: Поддержка проектов в сфере казачьей культуры (фестивали, конкурсы, семинары-практикумы, мастер-классы, концерты, гастроли творческих казачьих коллективов, выставки, фольклорно-этнографические экспедиции и др.). И все это будет профинансировано по средствам ведомственных актов Министерства культуры России. Результат: количество подобных проектов.

П.33: Проведение всероссийских акций в субъектах Российской Федерации, направленных на популяризацию культуры и повышение доступности культурных благ («Ночь искусств», «Ночь музеев», «Ночь в театре», «Ночь истории», «Библионочь» и др.). Я предлагаю еще провести мероприятие «Спокойная ночь Российского бизнеса» и профинансировать. Результат: количество мероприятий.

П.64: Организация и проведение Всероссийского конкурса «Семья года». Прекрасно. Результат: участие в форуме представителей не менее чем из 45 субъектов РФ. Это будут делать на основе приказа Росмолодежи с аналитическим отчет.

П.83: Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». Будет проведено 3 мероприятия и предоставлены отчеты о проведении мероприятий. Заниматься этим будет Минпросвещения России.

П.131: Увеличение количества филиалов подведомственных музеев в субъектах Российской Федерации. Прекрасно. Будет увеличено количество филиалов подведомственных музеев в субъектах РФ. Правда не написано на сколько. Контрольными показателями будет количество филиалов, а деньги будут закрыты соответствующим докладом РФ.

Я выбрал это распоряжение как положительный пример того, что правительство планирует на несколько лет. Также, что наши деньги будут продуктивно и качественно израсходованы во благо общества. Но, когда я это изучил, то подумал, что, может быть, эти деньги надо было как-то покачественней израсходовать. К сожалению, я не являюсь специалистом в области культуры. Может, я ошибаюсь? Отзовитесь те, кто имеет отношение к культуре. Напишите, насколько нужны эти мероприятия стране. Насколько они качественно проводятся? Нормально ли финансирует государство? Доходят ли до вас эти миллиарды? Вы можете сами взять это Распоряжение Правительства №1259-р полистать.

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Цель, которую я преследую данным роликом:

Я хочу понять, насколько эффективно расходуются твои деньги. Потому что это ты все оплачиваешь. Независимо от занимаемой должности. Я все-таки хочу посмотреть и понять, может быть зря бизнесмены, возмущаются о том, что бюджетные средства расходуются нерационально. Поэтому давайте послушаем тех, кто является получателем этих денег. Может быть, они все-таки расходуются рационально? Я пытаюсь вас расшатать. Независимо от того, насколько легально работаете… Это вы создаете экономику РФ. Вы создаете ее национальное достояние. Это вы финансируете все, начиная от чиновников и заканчивая культурой. И вы обязаны спрашивать и контролировать, как ваши деньги расходуются. Вот цель этого ролика. Но, тем не менее, сам план мероприятий интереснейшее чтиво, почитайте.

Спасибо и удачи в делах.