101 чиновник наказан за вредительство бизнесу

Добрый день, коллеги.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Генпрокуратуру РФ запрос о том, как государство контролирует чиновников, которые мешают предпринимателям делать бизнес.

Генпрокуратура РФ предоставила Титову данные об уголовных делах, заведенных в 2018 году за воспрепятствование предпринимательской деятельности. И таких уголовных дел, не доведенных до суда, набралось аж 101 на всю страну. Это считается хорошим показателем. Потому что это на 40% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Уполномоченный Титов заметил, что такая динамика является положительной. Однако он посетовал на короткий срок привлечения чиновников к ответственности (на 2 года) и снисходительности к ним. По словам Титова, самые строгие приговоры ограничиваются условными сроками.

Я подумал: ну, хорошо, 101 возбужденное уголовное дело за препятствование бизнесменам… Это у нас считается чуть ли не победа. И тогда я решил сравнить статистику уголовных дел против чиновников со статистикой против бизнесменов.

Передо мной большой доклад президента РФ «Бизнес под уголовным прессом». РБК пишет, что в России рекордно выросло число приговоров по экономическим делам. В 2018 году у нас в стране было осуждено 658 тысяч бизнесменов, а в 2017 году – 697 тысяч. Причем по всем составам преступлений, а не только по экономическим статьям.

Вернемся к экономике. В 2018 году российские судьи вынесли приговоры в сфере экономической деятельности в отношении почти 8 тысяч бизнесменов. И это на 20% больше, чем в 2017 году. Таковы данные статистики судебного департамента ВС РФ, опубликованные в середине апреля 2019 года. Это официальные данные.

Число возбужденных дел и посаженных бизнесменов в последнее время растет, а количество дел, дошедших до суда, и вынесенных приговоров наоборот снижается. Количество зарегистрированных преступлений крутится по экономическим статьям в районе 250-260 тысяч в год, из которых 208 тысяч – отдельно по ст. 159 УК РФ, включая 159.1, 159.2, 159.6. А по статье 159.4 (это когда бизнесмен обманывает бизнесмена) – 621 уголовное дело.

Перейдем к выводам. Количество деяний, попадающих под уголовное преследование, совершаемых в органах государственной власти, нисколечко не меньше, чем количество нехороших дел, которые совершают бизнесмены. Потому что основная масса наказаний, например, за обналичку и создание фиктивных контор, по-прежнему 40%. До этого было 60%. Минимум 40% уголовных дел возбуждается против бизнесменов в целях переделов собственности, рейдерского захвата и прочего.

Как бы там ни было, 101 возбужденное уголовное дело за препятствование бизнеса осуществлять свою деятельность. Также 8 тысяч посаженных бизнесменов за то, что они пытались что-то делать для страны. Согласитесь, эти цифры очень сильно отличаются. А если брать по возбужденным уголовным делам, то там чисто по 159 УК РФ больше 200 тысяч. Не нравится мне такой паритет, какой-то он странный. Я бы, наверное, предложил государству, обратить на это внимание. А как государство может само на себя обратить внимание? Они сами себя сажать будут? Нет, конечно. Как система тогда работать будет? Нет, она так не работает. Прикольно. Решил эту информацию сообщить. Мне такой паритет не нравится. А поскольку вы отвечаете за это, то, может быть, наши слова возымеют какое-то действие.

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Спасибо и удачи в делах.