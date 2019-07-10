Как обвинить в недобросовестности: чек-лист от ИФНС

Недобросовестность есть в любой сфере жизни. Например, в работе. Недобросовестный сотрудник – это тот, кто отлынивает от задач, ищет оправдания и работает по принципу «и так сойдет». Он себя таким не считает… «Кто недобросовестный? Я? Да мне цены нет! А «Танчики», между прочим, развивают креативное мышление! И вообще посмотрите на Петю из IT-отдела: он весь день жрет бутерброды и торчит в Фейсбуке». Недобросовестность – это зависимость, которая накрывает постепенно: день за днем, поступок за поступком. Она растет до тех пор, пока не становится большой, жирной и ощутимой для коллег и шефа… Действительно, грош цена такому сотруднику…

И любовные отношения бывают недобросовестными. Когда одна из половин «небрежно и без достаточного усердия» (из словаря Ушакова) относится ко второй. Забивает-забывает-игнорирует-посылает…

В налогах быть недобросовестным или связаться с недобросовестным партнером – значит быть готовым заплатить за свои пакости миллиончик-другой… Нужно всего лишь соответствовать определенным критериям. Но что, если очевидные признаки недобросовестности – это, наоборот, недобросовестное отношение инспекции к бизнесмену и его контрагенту?

Итак, перейдем к делу: Постановление АС Северо-Кавказского округа по делу №А53-23892/2018 от 06.06.2019 года.

Чек-лист «Как обвинить в недобросовестности» от Ростовской ИФНС

На примере одного контрагента (их было 4).

Первое. Проверить контрагента по Федеральному информационному ресурсу «Риски» и найти 5-6 признаков. Например:

«представление «нулевой» бухгалтерской отчетности»;

«отсутствие основных средств»;

«отсутствие расчетных счетов в банках по месту нахождения»;

«отсутствие расчетных счетов»;

«частая миграция»;

«отсутствие работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера».

Второе. Сделать запрос в банк и получить выписку по движению денежных средств на расчетном счете. Если поступление и списание денег происходит в течение 1-2 дней, значит это «транзитный характер».

Третье. Провести почерковедческую экспертизу и установить, что документы «подписаны неустановленными и неуполномоченными лицами». Иногда достаточно даже визуальной сверки.

Четвертое. Провести осмотр места нахождения контрагента и не найти его. При этом, не учитывать, что 1-2 года назад, на момент заключения сделок, контрагент все-таки мог работать данному адресу.

Пятое. Сопоставить объем выполненных работ/услуг с количеством персонала, основных средств и материальных ресурсов. Если у спорной компании 1 человек в штате, логично, что этот парень в одиночку не мог построить детский сад на 220 мест. Соответственно, построил кто-то другой, у кого есть и бригада строителей, и бетон, и кирпичи, и шпатели…

Шестое. Допросить директора, причем не предупредив об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и выяснить, что он номинальный. Компанией не руководил, документы не подписывал, в жизни компании не участвовал.

Седьмое. Наобум определить удельный вес налоговых вычетов: более 99% – признак очень сомнительной конторы.

Восьмое. Посмотреть на периодичность коммунальных и арендных платежей. «Незначительность» и отсутствие свидетельствует о недобросовестности. Кстати, запросы в ЖКХ и арендодателям делать необязательно: достаточно выписок из расчетного счета.

Девятое. Проследить, куда и кому перечислялись деньги после оплаты. Наверняка есть нестыковки в виде карточек «физиков», займов или нецелевого использования… Поэтому нужно истребовать документы только от странных контрагентов 2-3 звеньев. В этом деле часть денег ушла на покупку табачных изделий. Строительная фирма и сигареты: это как?

Десятое. Сопоставить сроки проведения работ. Можно обнаружить очень интересные факты на грани фантастики. Например, нереально одновременно построить садик, обустроить лифт и установить вентиляционное оборудование.

Думаете, что этот товарищ на самом деле был недобросовестным? Ан нет… Инспекторы очернили репутацию «белого» контрагента…

Как отмыться от недобросовестности: контраргументы от налогоплательщика

Во-первых, прежде чем скрепить себя узами бизнеса со спорным субподрядчиком, налогоплательщик проверил его от и до, т.е. проявил должную осмотрительность.

Посмотрел информацию на сайте ФНС и в ЕГРЮЛ и выяснил, кто руководитель-учредитель, размер уставного капитала, адрес (юридический и фактический), виды деятельности. Все чисто: отсутствуют признаки массовости.

Отправил запрос в банк: расчетный счет открыт, а значит, контрагент добросовестный. Уж кто-кто, но банки досконально исследуют своих клиентов. Проверяют полномочия руководителей, наличие основных средств и персонала, проводят идентификацию личности, оценивают, какую долю средств от выручки компании перечисляют в бюджет, требуют объяснения в отношении нетипичных сделок, запрашивают бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации. В общем, если счет открыт, значит контрагент порядочный ( Определение ВС РФ от 18.08.2016 №309-КГ16-838 ).

). Узнал, что в отношении контрагента не возбуждены исполнительные производства по взысканию долгов (на сайте Федеральной службы судебных приставов).

Убедился, что контрагент не участвует в судебных разбирательствах (на официальном сайте арбитражных судов).

Изучил список недобросовестных поставщиков, которые участвовали в госзакупках: очерняющих данных не нашел (на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы).

Обратился в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» и уточнил, есть ли у партнера действительный допуск к строительной деятельности, в какой саморегулируемой организации он состоит, какие виды работ он вправе выполнять и на какую сумму, соответствует ли он минимальным требованиям.

Оказывается, этот строитель с уставным капиталом 500 тыс. руб. обладал всем признаками самостоятельного и добросовестного лица. А именно:

Был членом саморегулируемой организации в строительстве и соответствовал обязательным требованиям (уплатил вступительные и членские взносы, перечислил 300 тыс. руб. в компенсационный фонд, застраховал гражданскую ответственность, кадровый состав соответствовал минимальным требованиям).

Имел свидетельство о допуске к выполнению строительных работ.

Зарегистрирован за 2 года до знакомства с налогоплательщиком.

Ежемесячно выплачивал зарплату сотрудникам.

Платил налоги и страховые взносы, а также исчислял налоговую базу по НДС, отражая как НДС с реализации, так и вычеты по НДС.

Оплачивал аренду и коммунальные платежи.

Перечислил денежные средства за бетон, за сваи, за СМР, за электротехническую продукцию, за трубы и т.д.

Оплачивал комиссии банку, транспортные услуги, госпошлины, услуг по испытанию свай, проведению инженерно-геологических испытаний.

Поступали платежи с назначением за СМР, электротехническую продукцию, топливо, строительные материалы, монтажные работы, сантехнические работы, оборудование.

Вывод суда

Суд решил, что налоговый орган недобросовестно подошел к оценке контрагента, который на самом деле оказался добросовестным:

«Выполненные работы являлись реальными, оплаченными работами, инспекция не доказала, что денежные средства, полученные от общества, были направлены на цели не связанные с выполнением работ, кроме того инспекцией не доказан факт исполнения обязательств по сделкам, заключенным обществом с ООО «…» иным лицом, чем лицо, являющееся стороной договора, как не доказаны факты, свидетельствующие о выполнении работ, предусмотренных спорными договорами, налогоплательщиком самостоятельно.

В свою очередь, в нарушение положений части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации инспекция не представила доказательства недобросовестности налогоплательщика, не указала, какие именно еще меры должно было принимать общество при выборе своих контрагентов, насколько данные требования основаны на нормах действующего налогового законодательства и обычаям делового оборота. Более того, законодательством Российской Федерации не установлена обязанность лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, устанавливать идентичность подписей в договорах, актах сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных и счетах-фактурах, личность директора контрагента, а также сдачу контрагентами налоговой и бухгалтерской отчетности и уплату им налогов в бюджет.

При таких обстоятельствах, судебные инстанции пришли к верному выводу, что расходы и вычеты по операциям с ООО «…» необоснованно не приняты инспекцией, в связи с чем налоги начислены неправомерно».

Анна Попова, руководитель юридического департамента «Туров и партнеры»:

Отличный пример того, как зачастую при налоговой проверке проверяющие изначально приходят с позицией «налогоплательщик не прав и не платит налоги». Хотя в соответствии со статьей 32 НК РФ налоговые органы обязаны: «4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения».

Интересно, на сколько вы хорошо проинформированы по вопросам, поименованным в данном подпункте статьи НК РФ? Моя практика показывает, что владельцы компаний не очень хорошо ориентируются в этих вопросах. Думаю, это может быть связано с тем, что налоговые органы игнорируют эту обязанность.

Например, ситуация: вы решили открыть свой бизнес и пришли в налоговую зарегистрировать ООО. Как думаете, вам кто-то подскажет, что выгоднее начинать свой бизнес с применения упрощенной системы налогообложения? Или, быть может, вам подскажут, что по заявленному вами виду деятельности можно применять ЕНВД, и это будет для вас более выгодно на старте вашего процветания?

Еще одна норма НК РФ.

Статья 33 НК РФ. Обязанности должностных лиц налоговых органов:

«3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство».

Как вам эта норма?

В общем, хочу отметить: если бы налогоплательщик хорошо разбирался и понимал налоговое законодательство и, сталкиваясь с налоговыми органами, не испытывал страх, а чувствовал поддержку и желание помочь, возможно не возникла бы необходимость обращаться к недобросовестным контрагентам. А пока необходимо помнить, что часть обязанностей налогового органа возложена на налогоплательщиков, и проверка контрагента – это ваша обязанность, установленная не законом, а сложившейся практикой.

Налоговая служба в Письме ФНС России от 5 июня 2017 г. №ЕД-4-15/10588 рекомендует делать это следующим образом:

«при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность, отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей, отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru), отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг».

Будьте внимательны при заключении договоров с поставщиками, исполнителями и др. Успехов в бизнесе!

Автор поста: Наталья Нагорнова, главный редактор "Блога о налогах Турова Владимира"