Не удержали алименты? Ответите по ст. 315 УК РФ

Добрый день, друзья.

Иногда меня спрашивают про алименты, про деятельность службы судебных приставов: что они могут, а что не могут. Насчет службы судебных приставов и их право приходить к вам в компанию с проверками правильности удержания и уплаты алиментов есть письмо ФССП РФ от 17 апреля 2019 года №00011/19/102685.

Да, служба судебных приставов имеет право приходить в компанию и проверять все это хозяйство. Цитирую:

«Проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников судебный пристав-исполнитель может проводить по заявлению (жалобе) взыскателя или по собственной инициативе, например, в случае непредоставления организацией информации по требованию судебного пристава-исполнителя, отмеченному в постановлении об обращении взыскания на заработную плату или иные доходы должника.

Действия по проверке организации осуществляются путем выезда в организацию и истребования необходимых документов либо направления требования о представлении документов судебному приставу-исполнителю структурного подразделения территориального органа ФССП России».

В общем, они имеют право прийти, все проверить и заставить организацию платить. «В случае установления признаков злостного неисполнения, а равно воспрепятствования исполнению вступившего в законную силу судебного акта со стороны служащих организации, производящей удержания, указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации». Подписано исполняющим обязанности начальника управления организации исполнительного производства ФССП Д.В. Желудковым.

Если оценивать это с точки зрения закона, Желудков все правильно пишет. У меня вопросов лично к ФССП нет. Так что имейте в виду, что служба судебных приставов может прийти и все проверить. А если вы недобросовестно что-то удерживаете, то еще и по ст. 315 УК РФ могут возбудить уголовное дело. Лучше, конечно, исполнять.

Спасибо и удачи в делах, коллеги.