Грядет валютная свобода...

Добрый день, коллеги.

Правительство РФ внесло в Госдуму прекрасный законопроект о поэтапной отмене обязанности о репатриации выручки в валюте РФ при внешних торговых расчетах. Это Проект Федерального закона №733447-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Внес этот законопроект Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства Российской Федерации. Я это хозяйство внимательно проштудировал, и он вам может быть интересен. Но особенно данный законопроект интересен тем компаниям, которые занимаются экспортом и получают экспортную выручку. Также он интересен тем нашим олигархам и их деткам, которые на территории РФ не живут, но пользуются деньгами, заработанными на территории РФ. Для этих людей наступают благостные времена. Итак, пять ключевых поправок:

Предусматривается отмена с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта, а также поэтапная отмена требования о репатриации. То есть возвращение резидентами валюты РФ в отношении экспорта сырьевых товаров (нефтепродукты, газ природный и прочее). То есть выручку от экспорта потихонечку можно будет не возвращать в РФ, а можно будет оставлять там. Более того, можно будет после уплаты всех налогов рассовывать по своим карточкам и прочее. Предлагается разрешить переводы физлицами-резидентами иностранной валюты со своих счетов, открытых уполномоченных банках, в оплату переданных им товаров, выполненных работ, оказанных для них услуг и так далее и тому подобное. Никаких ограничений на использование денег для резидентов, для граждан РФ, если они открывают счета за рубежом и получают деньги на свои счета. Никаких ограничений больше не будет, прекрасная новость. Закрепляется право резидентов, за исключением отдельных категорий, открывать без ограничений иностранные счета и в валюте РФ не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территорий РФ. Кайф. Сейчас много ограничений. Никаких ограничений не будет. Можно ехать в Америку, в Европу, открыть любые счета не только в банках, но и в иных небанковских организациях, в любой валюте, никаких ограничений. Полная либерализация данного рынка происходит. Предусматривается возможность зачисления без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физлиц-резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами РФ. Одно условие – чтобы эти государства были членами ОСР или ФАТФ. Отменяются требования о предоставлении физлицами резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств по счетам, открытых в любых банках. Если, соответственно, операции по этому счету не превышают 60 000 рублей в год.

Сделано это с тем, чтобы сделать российский рубль еще крепче. Чтобы российский рубль стал настоящей валютой международных расчетов. Именно поэтому либерализуется этот рынок. А так, коллеги, скажем честно, безусловными бенефициарами всех преимуществ будут не простые граждане РФ. Простым гражданам РФ не до того, у них нет ни сил, ни возможности, ни денег, чтобы открывать счета себе за границей в любой валюте и всю валютную выручку в счетах оставлять. Мы прекрасно понимаем, что сделано это для людей, которые зарабатывают деньги на территории РФ, а вкладывают их и используют вне территории РФ. С другой стороны, для многих бизнесменов нормально, если РФ не в состоянии обеспечить условия, при которых бы люди свою копейку хранили в нашей стране, будучи уверенными в том, что их копейка в полной безопасности. Государство людям идет навстречу и разрешает хранить копейку вне пределов территории РФ, чтобы обеспечить безопасность своей копейки.

Кому интересно, еще раз сами откройте Проект Федерального закона №733447-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Если вы посчитаете, что либерализация валютного рынка происходит именно в ваших интересах, тогда похвалите наших чиновников в ваших комментариях. Если вы считаете, что эта либерализация она не в ваших интересах и не в интересах РФ, тоже напишите свое мнение.

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Спасибо, коллеги и удачи в делах.