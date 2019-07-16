Добрый день, коллеги.

Я уже думал, что эта тема заглохла, но нет, она до сих пор наших людей не отпускает. Четырехдневная рабочая неделя: будет ли польза экономике?

Во-первых, никакой четырехдневной рабочей недели не будет. По данным опросов, 48% населения категорически против четырехдневной рабочей недели. За четырехдневную рабочую неделю – около 15%, остальные – нейтральные.

Во-вторых, со стороны нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева это был просто какой-то странный дешевый пиар. Представляете, премьер-министр, отвечающий за экономику, решил четырехдневной рабочей неделей добить нашу экономику. Ну, это довольно странный пиар.

И в-третьих, я тут ради интереса посчитал, сколько россияне отдыхают в год, имея при этом оплачиваемый отдых. Я имею в виду как отпуска и больничные, так и «отпросился маму встретить», Новый год, майские праздники, День России и прочее. Если мне не изменяет память, получилось, что мы больше 220 дней в году отдыхаем. После этого я сравнил нашу ситуацию с ситуацией в Соединенных Штатах, Китае и в других странах, где экономика в разы больше нашей. И мне стало грустно.

На самом деле, ребят, отдыхать, конечно, хорошо. Кто против? Но, в таком случае, давайте мы не будем размахивать крыльями и говорить, что американская экономика в 13 раз, а китайская экономика в 12 раз больше российской. И давайте не будем сильно возмущаться нашим уровнем жизни.

Я прекрасно понимаю, что огромное количество денег, которые вы платите в виде налогов, уходят неизвестно куда. Тем не менее, мы никогда не выиграем ни у кого в конкурентной борьбе. В любом случае, при четырехдневной рабочей неделе мы занимались бы самоубиением. Поймите меня правильно. Да и ваши зарплаты стали бы ниже. Потому что вашему работодателю надо откуда-то брать деньги. А если доходы организации резко снизились бы, снизилась бы производительность, работодателю пришлось бы урезать вшу заработную плату.

Поэтому, с одной стороны, отдых, а с другой стороны, продолжающаяся нищета. Так что в части, касающейся четырехдневной рабочей недели, лично я категорически против этого, и надеюсь, что этот вопрос наши чиновники, включая нашего премьер-министра, больше никто поднимать не будет.

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Спасибо, ребята, и удачи в делах.