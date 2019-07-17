Трава, сорняки, мусор: как лишиться земельного участка

Добрый день, коллеги.

Сначала я подумал, что это шутка, потому что такого просто не может быть. А потом увидел этот проект Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О пожарной безопасности Федерации». О чем речь?

Допустим, у вас как у физического или юридического лица есть земельный участок на праве аренды, бессрочного пользования или собственности. Вы, например, не скосили на этой территории траву, и теоретически трава может загореться. В этом случае земельный участок у вас изымут, потому что вы не обеспечили пожарную безопасность.

Я, когда прочитал про траву в новостях, то подумал: «Ну, не может такого быть. За нескошенную траву лишать права собственности физическое или юридическое лицо и отбирать у него землю? Ну, вынесут предупреждение, оштрафуют владельца, повесят амбарный замок, в конце концов. Но изымать нельзя!» – подумал я.

Пояснительная записка к проекту Федерального закона. Цитирую: «Учитывая указанные негативные последствия, особенно в условиях повышенной пожарной опасности, а также принимая во внимание, что соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с использованием земельного участка, не требует значительных временных и материальных затрат (покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора), законопроектом предлагается предусмотреть изъятие земельного участка в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности». То есть дорогой гражданин, если ты травку не скосил, сорняки не убрал, бумажки валяются, мусор на земельном участке, тебя дорогой предупредят, а потом соответствующий орган обратится в суд и самый справедливый суд Российской Федерации заберет у тебя земельный участок. Несмотря на то, что у тебя было оформлено на правах собственности и принудительно заберет и данный участок будет продан с открытых торгов.

А теперь процитирую непосредственно проект федерального закона, это уже ст. 39.1 №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года. Пока что это законопроект, подчеркиваю. «Принудительное изъятие земельного участка у его собственника, принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного пользования земельным участком, права аренды такого земельного участка осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Земельный участок, за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности, перечень которых устанавливается актом Правительства Российской Федерации, в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений в рамках государственного пожарного надзора».

То есть приходит к вам государственный пожарный надзор, самый справедливый пожарный надзор в мире, который оценивает требования пожарной безопасности. Также справедливо, как в свое время Анищенко оценивал качество грузинского Боржоми. Вот и после этого милости просим, больше земельного участка у тебя нет.

По поводу продажи земельного участка, процитирую тоже, значит «Отчуждение земельного участка, находящегося в частной собственности, в случае его изъятия в связи с использованием такого земельного участка с нарушением требований пожарной безопасности осуществляется путем продажи такого земельного участка с публичных торгов в соответствии с гражданским законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей». Кому интересно, сами почитайте законопроект, сами прочитайте пояснительную записку по поводу нескошенной травы, сорняков и неубранного мусора.

Интересная мысль. У государства, у субъектов Федерации, у муниципалитетов и т.д. есть огромное количество земельных угодий. А сможет ли там пожарный надзор найти нескошенную траву, сорняки и бумажки? Что если начать с изъятия земельных участков у них, а не у граждан? И начать с публичных торгов продавать землю бизнесменам. В этом случае этот закон будет хороший. Но боюсь… Этот законопроект поразил меня своей неприкрытой простотой. Частной собственности, оказывается, можно лишить гражданина за то, что он травку не скосил. За то, что на участке сорняки найдены.

У меня на даче два домработника. Они буквально вылизывают мой участок. И я тут подумал, а если кто-нибудь захочет, он сможет найти у меня сорняки на территории? Наверное, сможет. А он сможет там найти какой-то мусор? А вдруг где-то бумажка заваляется? И что вы понимаете под мусором? Я просто опасаюсь, что в той редакции, в которой данный закон существует, начнут происходить нехорошие вещи. Не говоря уже о том, что, по моему мнению, категорически нельзя лишать человека права частной собственности и придумывать причины для лишения частной собственности. Частная собственность – это частная собственность.

Короче моему возмущению нет предела. Мне не нравятся такие законопроекты. Мне не нравятся, что граждан РФ и бизнесменов можно лишить права собственности только лишь потому, что земельный участок не понравился органам пожарного надзора и там не осуществлен покос травы, присутствуют зарастания сорной растительностью или не убран мусор.

Выскажитесь, пожалуйста, как вы относитесь к этому законопроекту. Каково ваше мнение, ребята?

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Спасибо и удачи в делах.