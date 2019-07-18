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Владимир Туров

Напортачить на 100 млн: история бестолкового дробления

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Добрый день, уважаемые коллеги.

Когда налоговики стали придираться к дроблению бизнеса и стали доначислять непомерные суммы, я разработал более 80 правил безопасного дробления бизнеса. А прямо сейчас я хотел вам дать одно решение Верховного Суда из серии «как неправильно дробить бизнес».

Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2019 года №303-ЭС19-6332. Тут, к сожалению, бизнесмену доначислили больше 100 млн рублей. На какие ошибки указывает Верховный Суд?

  1. Взаимозависимость. Все участники ООО приходятся родственником основному учредителю. Сама по себе взаимозависимость не страшна. Более того, согласно п. 1 ст. 105.1 НК РФ, мы все друг от друга взаимозависимы и все аффилированы. Но когда взаимозависимость идет в совокупности с иными факторами, в этом случае она начинает играть существенную роль. То есть само по себе дробление не страшно, если каждая компания занимается у каждой организации соблюдены все признаки самостоятельности и добросовестности. А именно: свои помещения, сайты, люди, оргтехника, столы, стулья, основные средства. Если эта компания присутствует в интернете, осуществляет общехозяйственные расходы, платит коммунальные платежи. В этом случае проблем никаких не будет. А вот здесь как раз ничего этого выполнено не было.
  2. Один адрес регистрации.
  3. Один вид экономической деятельности.
  4. Один и тот же гендиректор. Вы скажете: Ну, и что, что везде был один директор? Дорогие мои, просто теперь смиритесь, так делать нельзя. Я считаю, что налоговики правы. Как может один человек качественно управлять 2-3-10 компаниями? Это же каким гением надо быть? Конечно, это похоже на липу, и эти фирмы создавались только с целью ухода от налогов.
  5. Один и тот же главбух.
  6. Счета были открыты в одном и том же банке.
  7. Один и тот же электронный адрес. Ну, как так?
  8. Отчетность с одного и того же IP-адреса отправляется.
  9. Общие контрагенты…

Ошибок было сделано столько, что мама не горюй. Честно говоря, эти 100 млн рублей доначислений засунул бы в узкое место тому человеку, который давал такие советы генеральному директору. И из-за таких идиотских советов компания попала на 100 млн рублей! Ну, как так можно работать?

Это было в начале апреля прошлого года. В начале апреля 2018 года я выпустил несколько статей, где неоднократно говорил, что в 2019 году налоговики начнут массово проверять так называемое неправильное дробление бизнеса. И если до кого-то это еще не дошло, пройдите обучение! Я понимаю, что мои семинары для кого-то стоят дорого.

Но то количество знаний, которые вы получаете, в сотни раз окупает эту сумму. И вопросам правильного дробления я уделяю самое пристальное внимание. Регистрируйтесь на ближайший семинар, и тогда не будет этого дурдома, как в этом случае. Человеку доначислили свыше 100 млн рублей! Он мог бы потратить 40 тысяч, прийти на мой семинар и сэкономил бы 100 млн рублей! Грустно. Такая безалаберность, такая безграмотность. Короче, следующий семинар будет 3-4 сентября. Приезжайте.

Спасибо и удачи в делах.

Владимир Туров

Владимир Туров — владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры». Практикующий и ведущий специалист по планированию налогов, построению холдингов и индивидуальных налоговых схем

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