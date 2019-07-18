Напортачить на 100 млн: история бестолкового дробления

Добрый день, уважаемые коллеги.

Когда налоговики стали придираться к дроблению бизнеса и стали доначислять непомерные суммы, я разработал более 80 правил безопасного дробления бизнеса. А прямо сейчас я хотел вам дать одно решение Верховного Суда из серии «как неправильно дробить бизнес».

Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2019 года №303-ЭС19-6332. Тут, к сожалению, бизнесмену доначислили больше 100 млн рублей. На какие ошибки указывает Верховный Суд?

Взаимозависимость. Все участники ООО приходятся родственником основному учредителю. Сама по себе взаимозависимость не страшна. Более того, согласно п. 1 ст. 105.1 НК РФ, мы все друг от друга взаимозависимы и все аффилированы. Но когда взаимозависимость идет в совокупности с иными факторами, в этом случае она начинает играть существенную роль. То есть само по себе дробление не страшно, если каждая компания занимается у каждой организации соблюдены все признаки самостоятельности и добросовестности. А именно: свои помещения, сайты, люди, оргтехника, столы, стулья, основные средства. Если эта компания присутствует в интернете, осуществляет общехозяйственные расходы, платит коммунальные платежи. В этом случае проблем никаких не будет. А вот здесь как раз ничего этого выполнено не было. Один адрес регистрации. Один вид экономической деятельности. Один и тот же гендиректор. Вы скажете: Ну, и что, что везде был один директор? Дорогие мои, просто теперь смиритесь, так делать нельзя. Я считаю, что налоговики правы. Как может один человек качественно управлять 2-3-10 компаниями? Это же каким гением надо быть? Конечно, это похоже на липу, и эти фирмы создавались только с целью ухода от налогов. Один и тот же главбух. Счета были открыты в одном и том же банке. Один и тот же электронный адрес. Ну, как так? Отчетность с одного и того же IP-адреса отправляется. Общие контрагенты…

Ошибок было сделано столько, что мама не горюй. Честно говоря, эти 100 млн рублей доначислений засунул бы в узкое место тому человеку, который давал такие советы генеральному директору. И из-за таких идиотских советов компания попала на 100 млн рублей! Ну, как так можно работать?

Это было в начале апреля прошлого года. В начале апреля 2018 года я выпустил несколько статей, где неоднократно говорил, что в 2019 году налоговики начнут массово проверять так называемое неправильное дробление бизнеса. И если до кого-то это еще не дошло, пройдите обучение! Я понимаю, что мои семинары для кого-то стоят дорого.

Но то количество знаний, которые вы получаете, в сотни раз окупает эту сумму. И вопросам правильного дробления я уделяю самое пристальное внимание. Регистрируйтесь на ближайший семинар, и тогда не будет этого дурдома, как в этом случае. Человеку доначислили свыше 100 млн рублей! Он мог бы потратить 40 тысяч, прийти на мой семинар и сэкономил бы 100 млн рублей! Грустно. Такая безалаберность, такая безграмотность. Короче, следующий семинар будет 3-4 сентября. Приезжайте.

Спасибо и удачи в делах.