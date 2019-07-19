Хорошая новость для тех, кто выигрывает тендеры

Добрый день, коллеги.

ВС РФ разрешил цессию в госзакупках. То есть вы можете выиграть тендер и потом передать другому лицу исполнять ваш тендер.

Для этого Верховному суду пришлось отменить письмо Минфина от 21 июля 2017 года №09-04-04/46799, в котором говорилось, что любая переуступка права требований по госконтрактам является нарушением бюджетного законодательства. Теперь это нарушением не является. И более подробно, коллеги, вы можете об этом почитать в решении Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 года № АКПИ19-112.

Гражданский кодекс, естественно, тоже разрешает цессию в госзакупках. Верховный суд и раньше это подтверждал. Поэтому пометьте, кому интересно, еще немножечко нормативной базы.

Что касается закона №44-ФЗ, то там об этом ни слова не сказано. Тем не менее проблем у вас быть не должно. Я уверен, что после этого решения ВС РФ Минфин чудить не будет и больше не станет запрещать цессию при госзакупках.

Надеюсь, этот ролик пошел вам на пользу, так как наше законодательство довольно жесткое. И, поскольку хороших новостей обычно днем с огнем не сыщешь, то прошу вас под этой хорошей новостью поставить лайки.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.