Хорошая новость для тех, кто выигрывает тендеры

Добрый день, коллеги.
ВС РФ разрешил цессию в госзакупках. То есть вы можете выиграть тендер и потом передать другому лицу исполнять ваш тендер.
Для этого Верховному суду пришлось отменить письмо Минфина от 21 июля 2017 года №09-04-04/46799, в котором говорилось, что любая переуступка права требований по госконтрактам является нарушением бюджетного законодательства. Теперь это нарушением не является. И более подробно, коллеги, вы можете об этом почитать в решении Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 года № АКПИ19-112.
Гражданский кодекс, естественно, тоже разрешает цессию в госзакупках. Верховный суд и раньше это подтверждал. Поэтому пометьте, кому интересно, еще немножечко нормативной базы.
- п. 1 ст. 382 ГК РФ;
- п. 1.2 ст. 388 ГК РФ;
- п. 17 Обзора судебной практики ВС РФ от 28 июня 2017 года;
- п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 года № 54.
Что касается закона №44-ФЗ, то там об этом ни слова не сказано. Тем не менее проблем у вас быть не должно. Я уверен, что после этого решения ВС РФ Минфин чудить не будет и больше не станет запрещать цессию при госзакупках.
Надеюсь, этот ролик пошел вам на пользу, так как наше законодательство довольно жесткое. И, поскольку хороших новостей обычно днем с огнем не сыщешь, то прошу вас под этой хорошей новостью поставить лайки.
Спасибо, коллеги, и удачи в делах.