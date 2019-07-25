С 1 января 2020 года ФНС убьет «серый» импорт

Добрый день, коллеги.

Почему я опять и опять беру тему маркировки для своих статей? Потому что опять и опять Дмитрий Анатольевич Медведев издает все новые и новые постановления правительства. Вот Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 года №790 «О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных позиций продукции легкой промышленности». И, конечно же, маркировка опять поручена ООО «Оператор ЦРПТ» – частной конторке, которой отдана вся маркировка на территории России.

И что же на этот раз будет маркироваться? Отвечаю: все предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленную из натуральной композиционной кожи, а также все постельное и столовое белье. Короче, все изделия легкой промышленности и вся одежда будут маркироваться. Хорошо. Самое интересное будет впереди.

Вот Постановление Правительства №814 от 26 июня 2019 года «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации духов и туалетной воды на территории РФ». Провести с 1 июля 2019 года эксперимент по маркировке духов и туалетной воды на территории РФ. И это будет поручено ООО «Оператор ЦРПТ».

Дальше, коллеги, согласно 117-страничному Законопроекту №720839-7, все ИП и ООО, работающие на ЕНВД или ПСН, не смогут использовать эти спецрежимы, если они хотят торговать хоть чем-то промаркированным. И этот федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Если эти ИП и ООО не перейдут с 1 января 2020 года на УСН, а к ним придут 15 января и обнаружат, что они по-прежнему используют ЕНВД или патент, то их уже на весь 2020 год переведут на «классику».

По обуви ситуация еще хуже. По обуви обязательная маркировка начинается с 1 ноября. И если к вам, дорогой предприниматель или владелец ООО на ЕНВД, придут 5 ноября и обнаружат, что вы по-прежнему работаете на ЕНВД (а на упрощенку вы не можете перейти посередине года, и что вам делать, черт его знает), то вас переведут на классику и доначислят за весь налоговый период. Ребят, это ловушка называется. Это просто подстава, блин.

Вы думаете, это все? Не, ребята, не все. В НК РФ внесут новый способ отслеживания товаров, а также дополнительные отчеты и штрафы. И пока что, коллеги, согласно данному законопроекту, налоговики теперь уже будут отслеживать движение товара. И весь этот товар тоже должен быть промаркирован. Пока что налоговики будут отслеживать товары:

ввезенные на территорию РФ и иные территории, находящиеся под юрисдикцией и которые выпущены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления

ввезенные на территорию России, но не помещены под таможенную процедуру выпуска;

ввезенные из Белоруссии, Казахстана, из Армении;

ввезенные из стран Евразийского Экономического Союза.

То есть «серый» импорт будет с 1 января 2020 года абсолютно исключен. Пока что это касается только импорта, но пройдет совсем немного времени, и налоговики смогут отслеживать все промаркированные товары. Не только те, которые по импорту были ввезены, но и те, которые произведены на территории РФ.

В НК РФ внесут раздел 5.3 «Прослеживаемость товара». Что это такое? Согласно новой статье 105.32, прослеживаемость – «…организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости и операций, связанных с оборотом таких товаров…». И все эти товары будут иметь:

регистрационный номер партии;

номер, формируемый из показателей декларации на товары;

регистрационный номер декларации на товары;

порядковый номер товара, подлежащего прослеживаемости в соответствии с декларацией на товары, или номер, формируемый из показателей заявления о выпуске товаров для подачи декларации на товары, и прочее, прочее.

Пока предупреждаю: теперь «серый» импорт будет полностью исключен. Вы должны будете отчитываться перед налоговиками, подавать уведомление о передвижении этих товаров, о ввозе, об их передаче в продажу, об их снятии с прослеживаемости. Если покупатель вернет бизнесмену товар, этот товар опять будет занесен в систему прослеживаемости товаров. Это будет относиться и к комиссионерам, и к агентам. Будут введены соответствующие формы отчетности и штрафы.

Еще один пример. Вы купили товары, подлежащие прослеживаемости. Допустим, эти товары завезены по импорту из Китая. Вы собираетесь продавать эти товары дальше. Так вот, вы обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти. Поэтому появится еще один оператор… Соответственно, покупатель товаров обязан получать счета-фактуры в электронном виде через подобных операторов… Честно говоря, я пока не представляю, как бизнесмены будут выкручиваться…

Выводы

Посмотрим пояснительную записку и посмотрим, а зачем вводятся подобные изменения? Вводится это потому, что есть соглашение в странах Евразийского экономического союза, согласно которому все товары, проходящие по территории Евразийского экономического союза будут прослеживаться. Пока начнется прослеживание тех товаров, которые имеют трансграничный характер. Цитирую: «Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров Российской Федерации».

Что я думаю? Государство хочет сделать так, чтобы на нашем рынке не было абсолютно ничего того, с чего нельзя было бы взять налог. Прослеживаемость, операторы ЦРПТ, маркировка создаются исключительно с одной-единственной целью. С каждой авторучки, с каждого вздоха должны быть заплачены налоги. Это первый вывод.

Второй вывод. В нашей стране закончено построение, так называемого, олигархического капитализма феодального толка… Люди, которые богатеют и живут за счет бюджета РФ, в собственности которых находится РФ, как акционерное общество, хотят быть уверены в том, что наемные работники в лице бизнесменов, не утаивают ни одной копейки.

Вот две ключевых цели подобных законопроектов. Есть бизнесмены, которые пополняют бюджет РФ. Есть люди, которые осваивают бюджет РФ. Естественно, вторым не нравится, что бизнесмены платят не все, что положено. По их мнению, неуплата налогов является воровством их денег. Это значит, у второй группы образуется недополученный доход… Вот такие выводы я делаю из подобных законопроектов.

И я бы даже ратовал за подобную прослеживаемость… Я был бы обеими руками «за»… Если бы деньги, которые попадают в бюджет, рационально расходовались в интересах всех россиян… Выскажитесь, пожалуйста, под этой статьей. Я хочу услышать ваше мнение.

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