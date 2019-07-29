Как правильно заполнять путевые листы: рекомендации Минтранса

Добрый день, уважаемые коллеги.

Этот документ обязаны изучить все бизнесмены, предприниматели, директора компаний и бухгалтеры, которые эксплуатируют любые легковые, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы или трамваи. Этот документ также важен и с точки зрения того, как правильно заполнять путевые листы: что обязательно нужно указывать в путевых листах, что делать с предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотром, как заполнять документы, если водитель уезжает на несколько дней. Плюс, некоторые вещи по бухгалтерскому учету ГСМ.

Итак, Письмо Министерства транспорта РФ от 14 мая 2019 г. № ДЗ/10239-ис «О заполнении путевых листов». Крайне полезный документ. Ознакомьтесь: изучив это письмо, вы не будете попадать в неприятности. Вашему бухгалтеру будет намного проще все оформлять и учитывать, особенно, если ваш бухгалтер прочитает Письмо Минфина от 16 июня 2011 г. №03-03-06/1/354. Применяйте эти документы, и у вас не будет споров с налоговиками.

Огромное спасибо заместителю директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта господину Луговенко, который подготовил и подписал этот документ.

Потратьте пять минут на изучение этого Письма, чтобы улучшить безопасность своей компании и следовать рекомендациям.

Спасибо, удачи в делах. Надеюсь, эта статья пошла вам на пользу