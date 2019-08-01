Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Этой новости уже 2 недели, кто только ее не обсуждал…

Цитирую первого вице-премьера РФ, министра финансов, Антона Силуанова: «Мы не рассматриваем возможность продления, потому что ЕНВД оказался не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД, мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов».

Министерство финансов не собирается продлевать срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Это означает, что с 1 января 2020 года ЕНВД исчезнет с лица земли.

Дальше министр финансов добавил: «Следует подготовить вместе с налоговой службой все необходимые разъяснения, как закрывать режим и открывать новые предприятия, чтобы для бизнеса, который сейчас работает в этом режиме, не было дискомфорта и каких-либо неожиданностей при отмене».

Я не знаю, что господин Силуанов имел в виду под фразой «ЕНВД оказался не самым эффективным с точки зрения работы режимом», и что через ЕНВД происходит существенное уклонение от уплаты налогов… Возможно министр финансов имел в виду бизнесменов, у которых торговая площадь 1000 квадратных метров, и которые раздробили эту площадь на 10 частей, чтобы было не более 150 метров. Нашли 10 ИП и сдали в аренду эти площади этим предпринимателям. Таким образом каждый из них работает на ЕНВД. Может быть, министр финансов подразумевал подобный уход от уплаты налогов.

Посмею заявить, но наша налоговая служба научилась эффективненько справляться и бороться с уходом от уплаты налогов. А вот мера по отмене ЕНВД, мягко говоря, очень больно ударит по микробизнесу. Это совершенно точно. Отмена ЕНВД разорит огромное количество бизнесменов – это точно. Эта мера накажет микробизнес, который даже не помышлял о том, чтобы с помощью ЕНВД уходить от уплаты налогов, а просто работал. Это совершенно точно. Эта идея не поддается никакой экономической логике – это совершенно точно.

Я бы понял нашего министра финансов, если бы он заявил: «Мы провели аналитические исследования, в результате которых пришли к выводу, что с помощью ЕНВД незаконно уходит от налогов такое-то количество бизнесменов. Бюджет недополучает столько-то денег. Но одновременно с этим, благодаря ЕНВД столько-то бизнесменов создали столько-то рабочих мест. Если мы оставим ЕНВД, будут такие-то плюсы. Но минусом является то, что такая-то часть бизнесменов уходит от уплаты налогов. Плюсов намного больше, экономика получает намного больше благодаря существованию ЕНВД, в том числе сохраняя социальную стабильность. Поэтому отмена ЕНВД невыгодна». Или наоборот: «Несмотря на то, что много плюсов, уход от налогов приобрел настолько массовый характер, что с экономической и социальной точки зрения выгоднее отменить ЕНВД».

Вот тогда бы я понял Антона Силуанова. Если бы он провел экономический анализ… А так складывается ощущение, что государство решило убить ЕНВД, просто чтобы больше иметь денег в бюджете. Вот и все… А то, что пострадает микробизнес, многие бизнесмены закроются, люди будут выброшены на улицу – это называется «лес рубят – щепки летят». Издержки производства.

По большому счету, не нужно ждать 2021 года… В соответствии с законопроектом, который находится в Госдуме, уже с 1 января 2020 года, если вы торгуете товарами, которые будут подлежать маркировке, вы не сможете работать на ЕНВД. А маркировке будет подлежать молоко, масло, сметана, холодильники, кастрюли, обувь. Абсолютно все. Поэтому ЕНВД уже начали убивать тихим сапом и будут убивать также, как патентную систему налогообложения, не с 1 января 2021 года, как заявил министр Силуанов, а с 1 января 2020 года.

Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что с 1 января 2020 года ЕНВД и патентная система налогообложения по факту просто отменятся, в силу того, что те, кто работает на этих спецрежимах не смогут торговать маркированными товарами? Как вы относитесь к тому, что с 1 января 2021 года господин Силуанов собирается совсем отменить ЕНВД? Это благо для экономики? Это благо для страны? Или это вред?

Как мне кажется, государственный муж в должности вице-премьера должен оперировать именно понятиями: это благо для страны и экономики, или вред? По всей видимости, министр финансов считает, что отмена ЕНВД – это благо для экономики. Как вы считаете?

Спасибо, удачи в делах.