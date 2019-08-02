Все сведения о маркировке моментально улетят в ФНС

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я не знаю, как мои сотрудники назовут эту статью… Я бы назвал так: «Все сведения о реализации маркированного товара будут немедленно передаваться в налоговую инспекцию».

У меня в руках Проект федерального закона №553118-7 «О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Как только этот законопроект станет законом, все сведения о маркированных товарах будут автоматически передаваться в налоговую инспекцию. Чтобы подтвердить свои слова, я кое-что процитирую.

Итак, изменения коснуться Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Цитирую: «Принимать от контрольно-кассовой техники данные для формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, формировать запросы о коде маркировки и уведомления о реализации маркированного товара, шифрование этих документов и их передачу в контрольно-кассовую технику». А раз всё о маркировке будет в ККТ, дальше тут написано, это автоматически попадает в налоговую инспекцию, через оператора, естественно, к оператору, а дальше в налоговую инспекцию.

Цитирую пункт 4.7: «Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные реквизиты фискальных документов, указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, утверждать требования к их формированию и заполнению, а также их формат в рамках форматов фискальных документов, утвержденных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи».

Или еще: «Данные о каждом маркированном товаре, сведения о котором включены в уведомление (код маркировки, статус товара, цена товара за единицу с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, количество единиц товара, стоимость товара с учетом скидок, наценок, сборов и налогов, ставка налога на добавленную стоимость, включенного в стоимость товара)».

Все это «хозяйство» отражается в соответствующем уведомлении на фискальном накопителе у оператора этих данных, а затем передается в налоговою инспекцию.

Что еще процитировать? Очень много технических деталей и подробностей, в которые я не хочу вникать.

В общем отмаркируют все на свете… Будет создан оператор и система. Вы этого оператора знаете: я 100 раз про него писал… Уставной капитал 10 000 рублей и называется он «Оператор-ЦРПТ»… Будут отслеживать все.

Затем будет происходить обмен между операторами, которые отслеживают онлайн-платежи ККТ, формирование чеков, и в результате все уйдет налоговикам. Я так понял.

Если я понял неправильно, поправьте меня. Но я изучил эти проекты федеральных законов. Чтобы подтвердить либо опровергнуть себя, я цитирую справку из «КонсультантПлюс»: «Предполагается установить специальные требования к ККТ, применяемые при расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке.

Согласно законопроекту пользователи, которые осуществляют расчеты за товары, маркированные средствами идентификации (далее — маркированные товары), и которые в соответствии с законодательством РФ должны направлять (вносить) информацию о таких товарах в информационные системы маркировки, в момент расчета за такие товары обязаны формировать данные о таких товарах, предусмотренные законодательством РФ о применении ККТ, в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара в электронной форме с использованием ККТ, обеспечивающей возможность формирования указанных данных и их передачу с использованием этой контрольно-кассовой техники оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных».

После того, как пробили через ККТ товар, подлежащий маркировке, запрос об этом товаре уходит в базу, где учитывается вся маркировка. Дальше эти сведения уходят оператору, который находится между бизнесменом и налоговой инспекцией… И в налоговую инспекцию, соответственно. И дальше «в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара в электронной форме с использованием ККТ, обеспечивающей возможность формирования указанных данных и их передачу с использованием этой контрольно-кассовой техники оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных». Я сделал правильные выводы: «КонсультантПлюс» мои выводы подтверждает.

Сегодня я выкинул в урну еще несколько постановлений правительства о маркировке. Например, о маркировке резинотехнических изделий. Шин. Зачем шины маркировать? Неужели заводы-производители производят левые шины? Я не слышал об этом. Неужели возможно через таможню поставить левые шины? Невозможно. Я 100 раз говорил: маркироваться будет все. Все, в чем вы одеты-обуты, на чем вы сидите, из чего вы кушаете, что вы кушаете… Например, молочка. Даже если это не молоко и не сыр, что-то, сделанное из пальмового масла, уже проводится эксперимент по маркировке…

Если все будет маркироваться, и все сведения будут у налоговиков, останется последний сделать последний шаг: реализовать замечательную идею главы ФНС России… Сделать так, чтобы все бизнесмены проводили сделки на единой площадке. И тогда, возможно, не потребуются бухгалтеры, и налоги будут взимать в транзакционном порядке. Т.е. без ведома налогоплательщика.

И тогда экономика будет расти бурными темпами. Тогда все будет хорошо. Я от таких новостей шалею… Не знаю, как вы. У меня в темечко долбит один и тот же вопрос: зачем? Какова цель? Коллеги, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Прошу вас написать отзывы, максимальное количество лайков и репостов. Эту новость должны знать все.

В конце концов, с 1 января 2020 года бизнесмены на ЕНВД и ПСН не смогут использовать эти спецрежимы, если они торгуют маркированным товаром. Об этом нужно знать. Им уже сейчас нужно позаботиться и с 1 января 2020 года перейти на упрощенку. Куда им деваться? Только на упрощенку переходить… А с 2021 года ЕНВД окончательно «убьют»: об этом уже заявил Силуанов.

Сделайте максимальный репост этой статье: люди должны об этом знать.

Спасибо, удачи в делах.