Бухгалтерам на аутсорсинге: как собирать досье на всех-всех-всех

Эта информация крайне важна для любой бухгалтерско-аудиторской компании на аутсорсинге.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Допустим, после моего семинара вы создали аутсорсинговую компанию, которая обслуживает вас, управляет вашими денежными средствами, счетами, или от вашего имени принимает наличные денежные средства, или управляет вашим имуществом. Тогда эта статья крайне важна для вас.

Первый документ: Проект Приказа «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366». Плюс сам Приказ федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366, в который вносятся изменения.

Итак, какую цепочку мы имеем? Есть бухгалтерская компания. Эта компания по вашему поручению со своего IP-адреса управляет вашими расчетными счетами, сдает отчетность, принимает наличные денежные средства или выплачивает по вашему поручению наличные денежные средства. Соответственно, у ваших компаний есть контрагенты. И теперь, согласно вносимым изменениям, бухгалтерская компания должна будет контролировать сделки между клиентом (вашей организацией) и всеми контрагентами клиента: проверять каждую сделку на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.

Вся цепочка выглядит следующим образом. Бухгалтерская компания (или ИП) обязана встать на учет в Росфинмониторинг, в противном случае ее оштрафуют на 400 000 рублей. Нужно заполнить длинную-длинную анкету. Затем эта бухгалтерская компания должна собрать досье на каждого из своих клиентов, согласно приложению №2.

Что войдет в это досье? Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиента, представителей клиента, выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися бизнесом без образования юрлица.

Какие сведения будут подлежать установлению и идентификации? Абсолютно все. Первое. Сведения, подлежащие установлению и идентификации, наименования на русском, английском, организационно-правовая форма, ИНН, коды при наличии иностранной структуры, сведения о госрегистрации, ОГРН, номер записи об аккредитации филиалов представительств, адреса юрлиц, коды, которые клиент использует в соответствии с общероссийским классификатором административно-территориального деления, место введения основной деятельности, состав имущества полностью, состав имущества, а также ФИО, адреса места жительства всех тех, кто управляет этим имуществом по доверительному управлению или владеет.

Затем все коды юридического лица в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций, сведения о лицензиях, банковские и идентификационные коды, сведения об органах юридического лица в части, касающейся управления, вся контактная информация, все факсы, номера телефонов, адрес электронной почты. Все абсолютно.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений: зачем, с кем и как ты будешь торговать. Все сведения о финансовом положении, а именно копии годовой бухгалтерской отчетности, баланс, копии аудиторских заключений, справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, пеней, выданных налоговым органом.

Сведения об отсутствии в отношении клиента производства о несостоятельности и банкротства. Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Данные о рейтинге клиента, размещенные в интернете. Абсолютно все. При этом указано: «Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются организаций и индивидуальным предпринимателем в целях определения финансового положения клиента, определяются в программе изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК».

Еще бухгалтерская компания должна собрать сведения о деловой репутации своих клиентов. Любые из нижеперечисленных: отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения, отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций. Целый список отзывов…

После этого эта бухгалтерская компания (раздел 2.9) должна собрать сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

Раздел 3 «Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента»…

Это можно читать часами… И это только одно приложение…

Вы спросите: «В чем новость? Ты про это писал еще в апреле-мае». Все верно. Новость заключается в том, что теперь бухгалтерская компания должна будет не только собирать сведения про клиента, но и про всех его контрагентов и проверять операции на предмет обналички и отмывания доходов, полученных преступным путем. Зачем ты платишь контрагенту? Почему с этим контрагентом транзитная операция? Объясни деловые цели сделки.

Вы спросите: «Туров, откуда ты это взял?» Это новая редакция, и пункт №13 написан следующим образом: «В случае, если организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, не располагают информацией о наличии выгодоприобретателей до приема на обслуживание клиента, то организациям, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, необходимо принять меры по идентификации выгодоприобретателей до проведения операции (сделки)».

Вы скажете: «Ну, и что?» Выше я написал, как будет проходить идентификация. Все это безумие, сведения, отзывы, деловую репутацию, сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества – все это бухгалтерская компания, согласно приложению №2 должна устанавливать не только относительно своих клиентов, но и относительно контрагентов клиента. Это дословно. Я ничего не выдумываю.

Кроме того, теперь организации, индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические, бухгалтерские услуги обязаны будут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев. А при идентификации бенефициарных владельцев необходимо будет устанавливать сведения, указанные в приложении №1.

Что это за сведения, которые нужно будет устанавливать в отношении бенефициарных владельцев? Открываю приложение №1: 15 пунктов… Цитирую:

Фамилия, имя, отчество (при наличии). Дата рождения Гражданство. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 8.1. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии). Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона. Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений. Сведения о финансовом положении. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, — наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента».

Итак, к каким юридическим и бухгалтерским компаниям и в каких случаях относится все вышеперечисленное? Только к тем, кто управляет имуществом, денежными средствами или готовит договора купли-продажи имущества. Или принимает наличность, или осуществляет платежи с расчетных счетов за вас по доверенности или договору. Обычная юридическая или бухгалтерская компания, которая ведет учет и сдает отчетность, не должна регистрироваться в Росфинмониторинге и собирать досье на своих клиентов.

Какие выводы? Грустные… Сделайте выводы сами: напишите комментарии. Что вы думаете об этих изменениях? Это наведение порядка, и так нужно делать? Я просто хочу узнать ваше мнение, поэтому цитировал нормативную базу.

На ближайшем семинаре я расскажу, как выжить даже в таких условиях. Целый блок будет посвящен банковскому контролю и Росфинмониторингу.

Спасибо, удачи в делах