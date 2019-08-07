С 1 октября 2019 года денег в стране будет больше

Добрый день, уважаемые коллеги.

Очередная радостная новость. В конце статьи я поясню, почему считаю эту новость радостной. Итак, «Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Париж, 24 ноября 2016 года)». Для РФ данная конвенция вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Что написано в этом документе? В конвенции отмечается, что «правительства несут значительные потери бюджета в части налога на прибыль организаций из-за агрессивного международного налогового планирования, в результате которого прибыль искусственно выводится на территории, где она не облагается налогом или облагается по пониженной ставке». Естественно, признается важность обеспечения налогообложения прибыли по месту ведения основной экономической деятельности. Не важно, где вы зарегистрированы, прибыль вы должны будете платить по месту ведения деятельности, в результате которой формируется эта прибыль.

Конвенция позволяет ужесточить все действующие межгосударственные соглашения об избежании двойного налогообложения стран, подписавших эту конвенцию и выполнивших предусмотренные ею процедуры без необходимости проведения двусторонних переговоров по каждому соглашению. Таких межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения (если мне не изменяет память) было 89. После 1 октября 2019 года РФ имеет право ужесточить в одностороннем порядке эти действующие соглашения, чтобы российские компании не смогли выводить свою прибыль на запад, и чтобы эти компании платили налоги здесь.

Цитирую: «Отмечая необходимость обеспечения того, чтобы существующие соглашения об избежании двойного налогообложения по налогам на доход толковались в целях устранения двойного налогообложения в отношении налогов, на которые распространяются данные соглашения, не создавая возможности для неналогообложения или пониженного налогообложения посредством избежания или уклонения от уплаты налогов (в том числе путем использования схем с целью косвенного получения резидентами третьих юрисдикций льгот и преимуществ, предусмотренных такими соглашениями)».

Даже если были предусмотрены льготы и преимущества, расслабьтесь,теперь наше государство имеет право в одностороннем порядке поменять правила игры и ужесточить. Сделать так, чтобы деньги оставались в нашей стране.

Кого касаются меры, предусмотренные этой Конвенцией? Цитирую: «…гибридных схем снижения налоговой нагрузки, предотвращения злоупотреблений положениями соглашений, решения вопроса искусственного избежания статуса постоянного представительства и совершенствования процедуры разрешения споров».

Как и обещал, напишу, почему эта статья хорошая. Потому что теперь деньги будут оставаться в стране, если речь идет об обычном бизнесмене.

Если бизнесмен не обычный, то, согласно Проекту Федерального закона, который вносит изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», с 1 января 2020 года будут вам могут не возвращать валютную выручку на территорию РФ, открывать карточные счета, в том числе, зачислять на свои карточные счета невозвращенную валютную выручку.

Для тех, кто любит родину по-настоящему, будут немного другие правила. Если вы ведете деятельность на территории РФ, то все денежки будете платить в нашей стране по нашим налоговым ставкам.

Также хорошая новость заключается в том, что теперь бюджет РФ будет еще больше пополняться. Я очень надеюсь, что часть денег из этого бюджета достанется вам, простым людям… Согласно данным последнего всероссийского опроса, 75% россиян заявили, что им не хватает денег до следующей заработной платы, и они сводят концы с концами. Я очень надеюсь, что после того, как эти правила заработают и бюджет РФ пополнится еще больше, в нашей стране не будет 75% граждан, которым не хватает денег до заработной платы. Я очень надеюсь на светлое будущее и верю в него…

Пожалуйста, напишите внизу свои комментарии: прав я или нет?

Если говорить о бизнесменах, которые каждый день своим горбом создают национальное достояние страны, то напишу следующее: давайте повеселее. Хватит драматизировать, что выхода нет! В нашей стране по-прежнему для бизнесменов есть огромное количество решений, как с точки зрения оптимизации налогов, так и с точки зрения обеспечения безопасности активов. Еще не все удавки затянуты на 100%: об этих решениях я расскажу 3-4 сентября на семинаре в Москве.

Я постарался сделать эту статью оптимистичной и доброй. Надеюсь, вы увидели эту доброту, оценили.

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Спасибо, удачи в делах.