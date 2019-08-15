И снова про маркировку: молоко и импорт будут «под колпаком»

Добрый день, друзья.

Я, наверное, уже достал вас маркировкой… Тем не менее хочу показать вам еще пару интересных документов. Вот очередное Постановление Правительства от 25 июня 2019 года №807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления». Это означает, что по сути дела, весь импорт будет у нас маркироваться.

Этот эксперимент, естественно, закончится удачно, и, по всей видимости, все то, что я сейчас назову, без маркировки импортировать будет невозможно. А именно: холодильники-морозильники, насосы, автопогрузчики, тягачи, бульдозеры, грейдеры, машины трамбовочные, экскаваторы, стиральные машины, сушильные машины, оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, мебель для офисов, мониторы, проекторы, компьютеры, приемники и т.д. Вплоть до того, что будут маркировать схемы интегральные электронные.

Или вот еще. Постановление Правительства от 29 июня 2019 года №836 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции». Короче, какие на фиг отдельные виды? Маркироваться будет все, что делается из молока или похоже на молоко. Лучше бы так и написали. В документе указаны: молоко и сливки не сгущенные без добавления сахара, молоко и сливки с добавлением сахара, пахта, йогурты, кефиры, сливочное масло, жиры и прочие масла, изготовленные из молока, молочные пасты, сыр, творог, мороженое и т.д. Целый текст тут: с орехами, без орехов, подслащенные, не подслащенные. Все это абсолютно будет маркироваться.

Да вам пора уже в отзывах писать: «Туров, да когда ж ты заткнешься? Ты достал нас пугать этой маркировкой». Ну, а что я вам скажу, ребят? Я просто предупреждаю, что маркироваться будет абсолютно все, кроме воздуха и песчинок и гравия.

Для чего это делается? Чтобы убить весь теневой оборот. Чтобы с каждой запчасти, с каждого сыра, с каждого пакетика можно было брать налоги, и чтобы все было под 100%-ным контролем. Никаких других причин я не вижу. И, кстати, ФНС России ко всей этой системе будет подключаться, и все эти вещи тоже будет отслеживать. Тут об этом прямо написано.

Вот причина, коллеги.

«Целями эксперимента являются:

а) апробация полноты и достаточности функционирования информационной системы для сбора, учета, хранения и обработки сведений о товарах в целях обеспечения противодействия незаконному ввозу и обороту на территории Российской Федерации, включая ввоз и оборот контрафактных товаров, а также для выработки направлений дальнейшего развития механизма прослеживаемости товаров;

б) подтверждение подлинности товаров, стандартизация и унификация процедур учета их оборота на территории Российской Федерации;

в) повышение собираемости таможенных платежей и налогов;

г) оценка эффективности и результативности информационной системы;

д) подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации…»

Короче, вся эта маркировка станет масштабной и будет охватывать все товары. И все будет у нас с вами хорошо. А если говорить серьезно, избежать этой участи в части, касающейся маркировки всего и вся, не получится. Поэтому, что необходимо сделать? По шагам рассказываю.

Если вы работаете на ЕНВД или на ПСН, то знайте: с 1 января 2020 года торговать маркированными товарами вам будет запрещено, и вы слетаете с патента и ЕНВД на классику. Поэтому лучше заранее, в конце 2019 года сами перейдите на упрощенку. Если кто-то думает, что его отрасли это не коснется, то он ошибается. Коснется. Поэтому лучше подготовьтесь ко всему этому хозяйству заранее. Если в вашем бизнесе присутствует какая-то доля нелегального оборота товаров, сырья или материалов… Если вы видите, что, выходя полностью в легальную сферу, это из-за резко выросшей суммы налогов вы просто разоритесь, то я вынужден пригласить вас на свой семинар и предложить услуги своих компаний. Приходите, мы посчитаем вам экономику и найдем какие-то способы, которые законным образом снизят этот налоговый удар и вы продолжите спокойно работать. Пока такие возможности есть. Их тоже становится с каждым годом и месяцем все меньше и меньше, но тем не менее, пока, ребята, такие возможности есть.

Общий вывод довольно простой: маркироваться будет абсолютно все. Товар заводится в систему, а когда из системы выходит (то есть вы его продали физическому лицу), он погашается. Налоговики подключены к этой системе, и они будут видеть всю цепочку прохождения данного товара со всеми торговыми наценками. И они совершенно спокойно будут видеть тут и НДС, и налог на прибыль, и совершенно спокойно будут взыскивать налоги.

Скоро мы придем к тому, что все сделки в РФ будут осуществляться на единой платформе, и бухгалтеры уже не потребуются, и налоговики будут взыскивать налоги в транзакционном порядке. Нравится ли мне это? Нет. Как минимум, потому, что так недалеко до общества, в котором государство перестанет считаться не только с компаниями, но и с гражданами. Мне интересно ваше мнение по поводу всего этого хозяйства.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.