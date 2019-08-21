Правительство РФ: «А давайте промаркируем шины и покрышки?»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Опять маркировка. Теперь это Постановление Правительства от 11 июня 2019 года №753. Если ранее я рассказывал о маркировке постельного белья, женских трусов, одежды и всего остального, то это постановление правительства о маркировке шин и покрышек. Ну, это же здорово!

То есть сейчас они проведут эксперимент, а потом будут маркировать эти шины и покрышки на постоянной основе. Эксперимент уже начался и будет проводиться до 30 октября 2019 года. Естественно, он пройдет успешно. Мне тут нравится другое. Цитирую п.4: «Согласиться с предложением Общества с ограниченной ответственностью «Оператор ЦРПТ» об участии указанного общества в эксперименте на безвозмездной основе».

Я подумал, коллеги, ну, вместо того, чтобы критиковать правительство, у вас есть общество с ограниченной ответственностью. Вы приходите к председателю правительства, пишете письмо: «Я хочу поучаствовать в эксперименте по маркировке…» И указываете, что хотите маркировать. И дальше вы говорите: «Пожалуйста, напишите в п. 4: «Согласиться с предложением моего ООО и отдать мне под маркировку вот это, это и это. И обязать всех коммерсов на территории РФ купить у меня соответствующее оборудование по маркировке». И давайте сейчас это проведем в качестве эксперимента, а потом вы напишете законопроект, Госдума примет федеральный закон, и все будет нормально».

То есть, ребят, ну что возмущаться-то? Если ООО «Оператор ЦРПТ» может прийти к председателю правительства и он всякий раз соглашается с этим ООО, значит, он и ваше ООО тоже полюбит. Поэтому давайте спокойнее к этому относиться, не надо никого критиковать. Все нормально.

Наша власть не может выпускать плохих постановлений и издавать плохих законов. Так что давайте вместе поблагодарим председателя правительства за то, что он соглашается с предложениями обществ с ограниченной ответственностью и предлагает им контролировать товарные и финансовые потоки и зарабатывать определенную копейку. Не расстраивайтесь.

А если говорить серьезно, то о том, как выжить в этих условиях, я в очередной раз буду подробно рассказывать на семинаре 3-4 сентября. Там уже мы шуточками этими заниматься не будем.

Удачи в делах и жду вас на семинаре.