Трое «в лодке», не считая ИПешника: как нельзя дробить бизнес

Добрый день, коллеги.

Статья о том, как неправильно дробить бизнес. Поясню на конкретном примере. У бизнесмена было 4 компании. Эти компании занимались одним и тем же – ремонтировали, продавали и занимались сервисным обслуживанием грузовых автомобилей. При этом у него присутствовала компания на классике, а также присутствовала компания на ЕНВД и ИП на УСН.

Основная компания обслуживала клиентов, работая на классике. Ну, и естественно, она обслуживала тех, кому нужен был НДС.

Вторая компания применяла классику плюс дополнительно ЕНВД и работала в основном с корпоративными клиентами, которым тоже нужен был НДС.

Третья компания работала исключительно на УСН. Она ремонтировала машины тех, кому НДС не нужен, включая физиков и юриков.

Четвертый ИП-шник работал на УСН и ЕНВД. Они чинили автомобили тех, кому НДС не нужен, а также нерезидентам.

Но на чем попали ребята? Что сделали неправильно? При поступлении машины на ремонт или обслуживание мастер-приемщик сам решал, какая из фирм будет выполнять ремонт, в зависимости от того, нужен НДС или нет. А также в зависимости от прочих условий. Независимо от того, кто проводил эти работы, все автомобили ремонтировались в одном здании с применением одного и того же оборудования. При этом, сотрудники могли быть оформлены в любой их этих трех фирм, либо у ИП-шника, а в отдельные периоды в некоторых фирмах сотрудников нужного профиля вообще не было.

Естественно, все они использовали одну и ту же базу учета запчастей и брали запчасти из одного и того же места. Единая бухгалтерия, единая 1С, одна комната, один сервер в бухгалтерии, один человек распоряжается всеми денежными средствами и т.д. То есть эти дополнительные элементы идут вдогонку к тем ключевым ошибкам, которые я назвал.

Я разработал больше 80 правил, которые необходимо соблюдать на 100%, если вы хотите оптимизировать налоги путем дробления бизнеса. Обязательно нужно делать чек-анализ своей структуры с помощью этих 80 критериев. Плюс к этому мы добавили всю судебную практику по дроблению, которой на этот счет вышло уже довольно много. Плюс мы разработали специальные алгоритмы, как входить в это хозяйство и как себя защищать. И на сегодняшний день я могу с гордостью сказать, что мои сотрудники, помогая бизнесменам, в 100% случаев обосновывали для налоговиков все необходимые нюансы, и ни одному из наших клиентов по этим основаниям налоги доначислены не были.

Другое дело, коллеги, что когда я рассказываю все эти вещи на семинарах, там у нас немного больше времени. Плюс вы получаете на руки буклет больше 200 страниц текста с этими элементами и со всеми способами оптимизации налогов.

Ключевая вещь, которую вы должны соблюдать, если вы используете спецрежимы: каждая бизнес-единица должна быть самостоятельной и добросовестной и с точки зрения администрирования, и с точки зрения управления, и с точки зрения непосредственного производства. Вплоть до того, что везде должны быть самостоятельные директора, которые принимают самостоятельные решения.

Также везде должны быть немножко разные формы первичных документов. Допустим, трудовые договоры должны немножко друг от друга отличаться. В каждой из этих организаций или ИП-шников должен быт свой сайт, какая-то своя реклама, свое продвижение, свои общехозяйственные расходы. Также вам нужно доказать, что эта бизнес-единица самостоятельная как с административной точки зрения, так и с производственной.

Более подробно мы обо всем об этом говорим на семинарах. Приходите, не пожалеете. Там огромное количество данных, включая оптимизацию всех возможных налогов и сборов, обеспечение безопасности активов и бухгалтерии. Честно говоря, одного бухгалтера посылать на семинар бессмысленно. Прийти должен собственник компании, даже если у него миллиардные обороты. Например, на последнем семинаре, что мне было приятно, присутствовала организация, у которой обороты больше 27 млрд рублей в год. И от них пришло аж 10 человек. Были организации с оборотами 50 и 70 млрд рублей в год. Были организации совсем маленькие, с оборотом буквально 20 млн рублей в год. Те данные, которые я даю на семинаре, применимы абсолютно для любого бизнеса. Но особенно эти данные применимы, если у вас есть что терять и если вы работаете на ОСН.

Не совершайте таких глупых ошибок, как совершил в данном случае бизнесмен, который проиграл налоговикам все суды. Спасибо, ребята и удачи в делах.