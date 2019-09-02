Я против 4-дневной рабочей недели... А вы?

Добрый день, друзья.

Недавно в очередной раз по всем лентам информационных агентств прошло сообщение, что Дмитрий Анатольевич Медведев, глава нашего правительства, продолжает настаивать на том, чтобы в России была введена 4-дневная рабочая неделя. И он дал поручение соответствующим чиновникам проработать этот вопрос.

При этом пошли обсуждения: уже и профсоюзы, и некоторые министерства и ведомства за 4-дневную рабочую неделю. С одной стороны они думают оставить 40 часов в неделю и работать по 11 часов в день + 1 час на отдых. С другой стороны хотят сделать 35-часовую рабочую неделю и работать по 10 часов в день… Или просто сделать 4-дневную рабочую неделю, но при этом работать по 8 часов в день. Но в любом случае, Дмитрию Анатольевичу хочется «осчастливить» народ…

Что об этом думаю я? Я считаю, что 4-дневная рабочая неделя – это очередной шаг, направленный на уничтожение личности.

Почему? Потому что, по моему мнению, человек жив, здоров и счастлив ровно настолько, насколько он производит что-то полезное для кого-то другого и обменивает это на ту или иную поддержку общества. На зарплату, на уважение коллектива и т.д.

Безусловно, отдых должен быть. Отдых позволяет восстанавливать силы. Но сам по себе отдых и пустое времяпровождение, по моему мнению, не делают человека счастливым. Счастливым человека делает преодоление каких-то барьеров на пути к известной цели. Счастливым человека делает то, когда он что-то сделал хорошее ради кого-то. Счастливым человека делает производство чего-то ценного, будь то товар, работа, услуга, помощь ближнему просто так. Вот что делает человека живым и счастливым.

Я смотрел одно исследование американцев, которое они проводили на протяжении 75 лет. Исследование довольно обширное. Они выбрали фокус-группу еще и вели ее. Естественно, люди в течение 75 лет иногда умирали. Но была выявлена закономерность. Если человек умеет общаться, если он ориентирован на созидание, на оптимизм, на помощь другим людям, на производство… При этом он отдыхает, но, что называется, только для восстановления сил, затем опять пашет. И в этом исследовании явно показано, что эти люди меньше болеют, живут намного дольше. Они лучше социализированы. Они богаче и т.д.

Поэтому то, что хочет сделать Д.А. Медведев, может просто-напросто раздавить человека, раздавить его способности. И нашей экономике от этого будет не сильно хорошо. Ну, и, конечно, благодаря 4-дневной рабочей неделе, повысится зависимость и контролируемость населения. Это мое мнение, ребята.

И дело не в том, что работодатель будет против 4-дневной рабочей недели, потому что он капиталист, а сотрудники должны работать на него 7 дней без выходных по 12 часов в сутки. Нет, ребята, нет и нет. Проведите эксперимент над своим ребенком и над своей женой. Не позволяйте им ничего делать. Делайте все за них. Не позволяйте им вносить вклад в семью, не позволяйте им работать. Не позволяйте им давать отдачу. Вот делайте все за них. Жена сбежит, а из детей получите малолетних правонарушителей. Человек жив ровно настолько, насколько он работает и делает что-то ценное. Да, отдыхать надо! Да, силы восстанавливать надо! Да, иногда высыпаться надо! Но лишь иногда.

Это мое было мнение. Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о настойчивых попытках нашего премьер-министра «осчастливить» вас 4-дневной рабочей неделей? Лично я категорически против, но я хочу, чтобы вы высказались под этой статьей. Что вы об этом думаете?

Спасибо, ребята, и удачи в делах.