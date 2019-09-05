«Сколково», СПИК и налоговые льготы: три шикарных федеральных закона

Добрый день, коллеги.

В этой статье вы узнаете о том, как воспользоваться льготами, используя наш инновационный центр «Сколково» и закон «О промышленной политике в РФ». У меня в руках 2 федеральных закона, а именно:

Итак, коллеги, в части, касающейся №298-ФЗ и центра «Сколково»… В данном случае, для центра «Сколково» даются дополнительные преференции, и его полномочия очень сильно расширяются. Теперь «Сколково» сможет организовать свое территориальное подразделение в любой точке страны. И все территориальные ограничения, обязывающие участников проекта размещать исполнительный орган своей организации исключительно на территории центра «Сколково», теперь отменяются.

Теперь у нас вводится понятие «региональный оператор», под которым понимается российское юридическое лицо, с которым управляющая компания заключила соглашение о совместной деятельности. Теперь у нас снимаются все ограничения по направлениям деятельности, которым могут заниматься участники проекта центра «Сколково». Но, вместе с тем, теперь на участников проекта накладывается обязательство осуществлять не только исследовательскую деятельность в «Сколково» или под крышей «Сколково», но и коммерциализацию результатов, что, по моему мнению, правильно.

Ну и, коллеги, исключат вас из центра Сколково или из регионального центра… То есть вы можете, работая где угодно, принадлежать центру «Сколково», ровно до тех пор, пока ваша компания начнет выплачивать соответствующие дивиденды из прибыли. А не выплачиваешь, и продолжай спокойно работать.

Ну, а дальше центру «Сколково» дали возможность использовать землю, как угодно. А именно:

утверждать правила благоустройства территории центра, присваивать наименования улицам, создавать условия для обеспечения населения услугами связи, общепит, торговли и прочее…

Что об этом думаю я? За неимением лучшего, конечно же, закон хорош. Но с другой стороны, ребят, в данном случае происходит дробление экономики. У нас на территории РФ столько создано различных зон, что скоро вообще экономикой невозможно будет управлять. И это создает слишком большие диспропорции и неравные условия для ведения бизнеса обычным бизнесменам.

Ведь что делает сейчас государство? Государство эти деньги сначала у вас забирает путем налогообложения, а потом распределяет в виде преференций, льгот, финансирования, субсидирования… Мое мнение: лучше бы снизили налоги и сделали единые правила игры для всех. И превратили бы Российскую Федерацию в процветающую страну, где бы инновационные технологии могли развиваться. Но с другой стороны, коллеги, за неимением лучшего попробуйте применить это на практике и получите какие-то преференции. Ибо пусть лучше уж будет этот федеральный закон, чем не будет ничего.

И второй федеральный закон №290-ФЗ. Тут, опять же, упоминается «Сколково». И тут вносятся изменения в порядок использования и заключения так называемых специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Я консультировал бизнесменов, которые воспользовались этой функцией, подписали соответствующие специальные инвестиционные контракты. Тема очень даже хорошая с точки зрения экономии на налогах.

«По специальному инвестиционному контракту одна сторона — инвестор в предусмотренный этим контрактом срок обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению технологии, указанной в частях 2, 3 настоящей статьи, в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе указанной технологии на территории Российской Федерации». Ну, и дальше идет порядок отбора, порядок заключения этого специального инвестиционного контракта, порядок оценки ваших предложений инновационным центром «Сколково» и прочее. Очень хороший закон, коллеги.

А если еще взять в руки третий закон, я вам назвал два пока, а именно, №269-ФЗ тоже от 2 августа 2019 года. Тем, кто подписывает соответствующий СПИК, еще даются льготы по налогам. Для налогоплательщиков – участников СПИК, ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0%, может устанавливаться пониженная ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ.

Участники СПИК еще вправе применять льготные ставки «ко всей налоговой базе, определяемой в соответствии с настоящей главой, в случае, если доходы от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу…». Отлично.

Также участники СПИК могут применять льготные ставки к налоговой базе от деятельности, связанной с реализацией СПИК при условии ведения раздельного учета. В этом случае соблюдение указанного выше условия о доле дохода не требуется. В общем, довольно много льгот им дают.

Общий вывод следующий: это работающая тема, используйте ее. Я имею в виду все эти 3 федеральных закона. Я консультировал клиентов, которые используют данные договоры. И они очень довольны. Они говорят, шикарная тема, шикарно работает. В частности, один из бизнесменов создал новое юридическое лицо, подписал этот договор, взял на себя обязательство вложить довольно крупную сумму, плюс часть денег он привлек в этот новый проект, подписал соответствующий договор с уполномоченными органами власти и спокойно пользуется всеми льготами, которые предоставляют эти федеральные законы.

Я тут себе пометил, я эти два федеральных закона. Буду еще над ними работать, а именно, я хочу разработать алгоритм вхождения в эту льготу. Алгоритм вхождения в эту систему СПИК.

Спасибо депутатам за эти законы. Спасибо Путину, который эти законы подписал. Еще раз, по мне, мир не черно-белый, мир цветной. И там, где наши чиновники в муках рожают что-то хорошее, давайте их за это будем хвалить.

Но в то же самое время, по моему мнению, лучше бы эти хорошие условия были созданы для всей страны в целом, чтобы налоговое бремя было снижено, чтобы были созданы равные правила игры. Например, чтобы ставка НДС была 10% для всех, и не было никакой нулевой ставки, никаких льгот, и ставки 20%. По мне, вот я за равные правила игры для всех. Вместе с тем, законы хорошие, используйте, применяйте. А так, ребята, все подробности по оптимизации налогов я рассказываю на своих семинарах. Ближайший посмотрите под этим роликом. Приходите, там вы получите огромное количество данных.

Спасибо, коллеги и удачи в делах.