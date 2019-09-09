Минздрав предупреждает: курение «попахивает» новыми налогами

Добрый день, уважаемые коллеги.

Министерство здравоохранения хочет вместе с «Трезвой Россией» обложить курильщиков дополнительным налогом, а точнее дополнительным экологическим сбором. Пока что они предлагают каждую проданную пачку сигарет облагать дополнительным экологическим сбором в сумме 5 рублей. Ну, лиха беда начало.

Почему я эту новость решил вам рассказать? Прежде всего, в силу того, что кто-то что-то неправильно посчитал. Потому что Минздрав и проект «Трезвая Россия» считают, что экологический сбор – это вполне разумная идея, если учесть, что курение причиняет значительный вред экологии. Я согласен. Курение действительно причиняет вред экологии (окурки и т.д.). Сам 27 лет курил. Но цифры, которые они дают, мягко говоря, меня удивили.

Они утверждают, что кроме негативных последствий для здоровья граждан, отходы от курения сильно загрязняют природу, формируя (внимание!) до 680 млн тонн мусора, с которым окружающую среду попадает множество ядовитых веществ. Я взял 680 млн тонн мусора и разделил примерно на 50 млн курильщиков в РФ. И у меня получилось, что каждый курильщик РФ ежегодно формирует 13,6 тонн мусора. Вы меня простите, но это бред какой-то.

Но штука здесь, на самом деле, в другом. Просто под видом подобных экологических платежей, всяких… Короче, налоги из-за этого растут. Вот что мне не нравится. И в результате получается следующая картина. Если вы, допустим, работаете за заработную плату, и с нее платятся налоги, и при этом вы еще заправляете машину, платите налог на имущество, покупаете молоко, мясо, хлеб и т.д., то по моим самым скромным подсчетам, минимум 7 месяцев в году вы работаете на государство. То есть примерно 56% вашей заработной платы уходит на налоги, точная цифра зависит от степени потребления. И тут еще пытаются нам добавить очередной экосбор по 5 рублей за каждую проданную пачку! Потом они сделают 10, потом 15, и каждый день у них новые идеи. Вот что мне не нравится.

Конечно, не надо выбрасывать бычки из окна автомобиля, в лесу и где бы то ни было. Но, вы меня простите, тех налогов, которые граждане РФ уже платят, стало так много, что наш бюджет просто трещит от лишних денег! Их в бюджете уже больше 8 трлн, их девать просто некуда. И вводить еще новый налог? Дорогие чиновники, окститесь! Да, мусорить не надо! Но, во-первых, и бред писать не надо по поводу того, что отходы от курения формируют до 680 млн тонн мусора. А во-вторых, прекратите выдавать эти бредовые идеи с очередным налогообложением всего и вся.

Ну, а в условиях, когда нас со всех сторон обкладывают налогами, нам надо эти налоги снижать. Выскажитесь по этому поводу в комментариях. Стоит ли курильщиков облагать дополнительным налогом?

Спасибо, ребята, и удачи в делах.