И снова послабления в валютном законодательстве...

Добрый день, друзья.

У меня в руках законопроект №753653-7, согласно которому иностранцам, когда они что-то в России покупают и выезжают к себе домой, будет разрешено получать наличную иностранную валюту в возмещение НДС согласно ст. 169.1 НК РФ.

И этим законопроектом, если вы резидент, то в случаях «получения физическими лицами — резидентами наличной иностранной валюты при оплате и (или) возмещении им юридическими лицами — резидентами расходов, связанных со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации, а также погашения такими физическими лицами — резидентами юридическим лицам — резидентам неизрасходованных авансов, выданных в связи со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации…». То есть валюту сможем получать, принимать, сдавать. Вот в этих случаях.

Вообще, коллеги, я вам скажу так. За последнее время в Думу было выпущено несколько законопроектов, которые очень сильно облегчают валютное законодательство. Ключевым, конечно, я считаю разрешение не возвращать валютную выручку из-за границы. И бог его знает, зачем собираются принять федеральный закон, в соответствии с которым нашим экспортерам сырья разрешат не возвращать валютную выручку. Вы скажете: «Ну там, в законе указаны не только экспортеры». Расслабьтесь. Откройте структуру российского экспорта, и вы увидите, что на самом деле.

Что бы они там, в законе, ни писали, речь идет, прежде всего, об экспортерах сырья. Ну продукция машиностроения в структуре российского экспорта – 5-6%. Продукция сельского хозяйства – в районе 7%. Все, приехали. По-прежнему там больше 70-80% – это лес, нефть, газ, сырье.

Вот мне интересно, потому что я ответа на этот вопрос так и не нашел. Почему хотят по закону с 1 января 2020 года разрешить нашим экспортерам не возвращать валютную выручку в РФ? И не просто не возвращать ее, а им разрешили открывать свои счета на физических лиц. Карточки разных западных банков получать за границей… И им разрешили эту валютную выручку перечислять на свои счета и тратить, по сути дела, как они захотят. Вот почему так? Я ответа на этот вопрос в законах найти не смог. Может быть, есть какой-то еще ответ, который в законах не написан?

Как вы считаете? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. А так, по налогам мы будем говорить на семинарах ближайших. Ближайший состоится 24-25 декабря.

Спасибо и удачи в делах.