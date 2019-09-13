Турову запретили давать советы по инвестициям

Добрый день.

На семинарах я иной раз позволял себе давать вам советы, куда вкладывать деньги. Купи такие акции, купи такие акции, вложи туда-сюда. Все. Больше на семинарах я не смогу давать вам подобные советы. Мне теперь это запретили.

Пожалуйста! Федеральный закон от 17 июня 2019 года №149-ФЗ. Но сначала Статья 6.1 закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. (в ред. 27 декабря 2018 года) «Деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций».

Почему же я не буду иметь право теперь давать вам советы? Потому что теперь, чтобы дать вам хоть какой-то совет, я должен буду стать этим инвестиционным советником.

Т.е. зарегистрировать себя в списках Центрального банка, вступить в СРО и соблюдать все их восхитительные правила. А после этого, прежде чем открыть рот, я должен буду заключить с вами договор и открывать рот только на основании договора инвестиционного консультирования. Цитирую: «Инвестиционным советником может быть юридическое лицо, которое создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников».

«Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников, ведет указанный реестр, предоставляет заинтересованным лицам сведения, содержащиеся в указанном реестре, размещает эти сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для включения в единый реестр инвестиционных советников юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Банк России принимает решение о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников или об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников на основании заявления и документов, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России».

Когда я посмотрел эти требования, я подумал: да пусть идет оно все куда подальше! Потому что я на собственной шкуре знаю, куда копейку вложить, чтобы у вас было там не 1.9 % годовых в валюте, а хотя бы 14-15% годовых в валюте. Потому что я сам так делаю. Я знаю, как 20% годовых в рублях иметь, а не 5%, как это в банке по депозитам, при этом на 100% безопасно. Потому что я сам это делаю. Ну а теперь что? Не имею права, ребят. Потому что теперь у нас, чтобы дать хороший совет бизнесмену, надо кучу бумаг собрать и быть в этом реестре Центрального банка. В противном случае мои советы противозаконны. Вплоть до привлечения в некоторых случаях к уголовной ответственности. Меня бесит это. А что вы об том думаете? Напишите в комментариях.

Ну, давайте еще вам что-нибудь процитирую про инвестиционных советников. Чтобы уже точку поставить. «Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его инвестиционным профилем». То есть у меня профиль должен быть. «В целях настоящей статьи под инвестиционным профилем понимается информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором».

Да я все это знаю, я так и делал. «Для определения инвестиционного профиля клиента инвестиционный советник должен запросить у клиента необходимую информацию. При этом инвестиционный советник не обязан проверять достоверность представленной информации, а в случае, если клиент является квалифицированным инвестором, вправе не запрашивать информацию о допустимом для клиента риске». Вот я, например, являюсь официально квалифицированным инвестором. И когда я обращаюсь к официальным лицам, они имеют право мне даже информацию эту не давать.

Цитирую дальше: «Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации». Ну, ладно, правильно.

«В случае, если предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляется посредством программ для электронных вычислительных машин, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», такие программы подлежат аккредитации в Банке России в установленном им порядке». То есть, если какой-то инвестиционный советник выкладывает об этом информацию в интернете , то такие программы, которые он использует, подлежат аккредитации в Банке России. А то вдруг ты используешь какую-то программу, которая не аккредитована в Банке России и не поставлена на учет в ФСБ? Банк России вправе передать СРО в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, полномочия по аккредитации указанных программ и т.д.

Ребят, что вы обо всем этом думаете? Поддерживаете ли вы такой подход, что человек, который разбирается хоть немножко в деньгах, но при этом официально не стоит на учете в ЦБ, теперь не имеет права открывать рот и давать какие бы то ни было советы? По моим ощущениям, мы скоро так дойдем до ситуации, когда любой совет, несущий добро, будет теперь подлежать лицензированию. Вот что меня беспокоит.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. А так, ребят, как жить в условиях таких, я вам расскажу на семинаре, который пройдет 24-25 декабря. Я сделаю все возможное, чтобы вы получили решения. Сделаю все возможное, чтобы вам не было хреново, и чтобы вы могли в нашей стране процветать, преуспевать и зарабатывать деньги, несмотря ни на что.

Спасибо и удачи в делах.