Особенности ПСН: когда нужен второй патент

Добрый день, друзья.

Недавно я сказал, что из-за того, что с 1 января 2020 года ИП на ПСН не будут иметь право торговать маркированными товарами, сама ПСН очень сильно пострадает и, по сути дела, наполовину будет убита.

А для тех, кто не помрет с 1 января 2020 года, хочу дать письмо Минфина вместе с письмом ФНС, где они разъясняют некоторые особенности применения патентной системы налогообложения. Итак, коллеги, вот письмо ФНС от 12 июля 2019 года №БС-4-3/13610. И этим письмом ФНС направляет письмо Минфина от 2 июля 2019 года №03-11-09/48670.

Идея очень и очень проста. Если вы купили патент и стоимость патента была рассчитана в связи с физическими показателями, а потом эти показатели изменились (площадь изменилась, количество, еще что-то), то в этом случае вам надо купить другой патент. Или, если вы собираетесь завести новый вид экономической деятельности, то вам тоже надо будет купить другой патент. Вот, собственно, и весь смысл данного письма.

Письмо на самом деле хорошее, оно просто наводит в этой области порядок. Оно полностью соответствует закону. Имеется в виду, глава 26.5 НК РФ. Я в этом смысле проблем не вижу. В общем, если кого-то интересует патентная система налогообложения, то, пожалуйста, потратьте 3 минутки, почитайте это письмо.

Спасибо, ребята, и удачи в делах.