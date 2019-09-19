С миру по нитке – триллиончик банку

Добрый день, уважаемые коллеги.

Это относится к любому из вас, если вы старше 14 лет и являетесь гражданином РФ (или у вас есть вид на жительство в РФ, или вы живете в РФ без гражданства). И неважно, занимаетесь вы бизнесом или нет, деньги будут изыматься из вашего кармана.

За что вы будете платить

Есть такая штука, которая называется «Система быстрых платежей» (СБП). Что это такое? Это когда вы со своего мобильного телефона можете сделать мгновенный платеж на номер мобильного телефона другого человека. Вы просто забиваете в системе быстрых платежей номер человека, которому вы собираетесь перевести денежку, вбиваете сумму, нажимаете одну кнопку, подтверждаете платеж, и сумма ушла. А другой человек через секунду эти деньги получил.

Эта система уже несколько лет действует у Сбербанка. А теперь внимание: ЦБ РФ решил создать собственную систему быстрых платежей. Сбербанк пока отказался подключаться к этой системе. По крайней мере до 10 сентября 2019 года это было так. Но к ней подключились 16 крупнейших банков страны, я их сейчас перечислю. Это ВТБ, Тинькофф Банк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, АК Барс Банк, СКБ-Банк, QIWI, Совкомбанк, РНКО, ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, Открытие, Банк Русский Стандарт, Банк Авангард.

Теперь про ваши деньги, которые будут у вас изыматься. Итак, информация о тарифах на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей, которая появилась в «Консультант Плюс» 3 сентября. Например, вы физическое лицо, и у вас есть счет в Райффайзене или в Тинькофф. При осуществлении перевода денежных средств физлицами в пользу физлиц, и физлицами в пользу юрлиц в оплату товаров, работ, услуг – суммы тут копеечные. Радоваться рано, потому что есть еще один документ, в котором уже указаны ставки и тарифы межбанковских вознаграждений, действующие с 1 января 2020 года.

То есть, одно дело, что вы как физик, перечислите деньги другому физику или юрику в рамках одного банка, и совсем другое дело, когда вы перечислите деньги из одного банка в другой. Поэтому давайте по порядку…

Итак, берем первый документ. Он называется «Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), действующие с 1 января 2020 года». Здесь тарифы, надо отдать должное, абсолютно копеечные. То есть вы как физик переводите деньги по СБП другому физику или юрику в счет оплаты товаров, работ, услуг. Эти два документа надо будет применять вместе, потому что все зависит от суммы перевода. Если вы плательщик и если сумма перевода до 125 рублей, с вас возьмут 5 копеек, от 125 рублей до 250 рублей – 12 копеек и т.д., Если сумма перевода от 6 000 рублей до 600 000 рублей – 3 рубля. Можно ли перечислять больше 600 000, и сколько тогда будет комиссия – не сказано.

Получатель при этом тоже заплатит своему банку точно такую же комиссию за получение денег. То есть до 125 рублей – 5 копеек, от 125 до 250 – 12 копеек, от 250 до 1 000 – 30 копеек. От 1 000 до 3 000 – 80 копеек. От 3 000 до 6 000 – 2 рубля. От 6 000 до 600 000 – 3 рубля. Но это пока копейки. И опять не сказано, можно ли больше 600 000 принимать или они введут какое-то ограничение. А если деньги возвращаются, например: перевод выполнен неверно, то тариф удваивается.

Что касается платежей в пользу государства, тут все обнулено. Банки не будут брать ни копейки, если деньги перечисляются государству. И вроде бы можно порадоваться. В конце концов, за платеж в сумме 600 000 рублей заплатить банку 3 рубля несложно. Но не все так просто.

Второй документ, тоже от Центрального Банка. Он называется: «Ставки (тарифы) межбанковских вознаграждений и максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при осуществлении перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), действующие с 1 октября 2019 года».

Эти два документа отличаются тем, что в одном – тарифы регулируются между физиками и юриками, а в другом – между двумя кредитными организациями. Я бы хотел, чтобы кто-то дал разъяснение этих документов. Я никаких разъяснений пока не нашел.

У меня вопрос: когда вы хлеб пришли и молоко покупать, и карточкой в магазине оплачиваете, эти тарифы будут действовать или нет? Потому что были тут идет подключить торговые сети к системе быстрых платежей, но с комиссией в 0,1%. Но там начали возмущаться и пока этот вопрос подвис.

Что почем

Первая группа операций – госплатежи. Сколько бы мы государству ни платили, даже если это межбанковские переводы, тут комиссии будут равны нулю.

Вторая группа операций. Здесь комиссия пониженная, эта группа включает в себя оплату физическими лицами медицинских услуг, образовательных услуг, платежи в пользу благотворительных организаций, оплата жилищно-коммунальных услуг, оплата транспортной инфраструктуры, оплата телекоммуникационных, информационных, почтовых услуг, оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств, БАДов, товаров медицинского назначения и оплата услуг страховых компаний, а также перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг. В этом случае вы, как физическое лицо, что бы вы ни покупали у торгово-сервисных предприятий, включая оплату потребительских товаров и товаров повседневного спроса, вы будете каждый день платить 0,2% от суммы платежа. Вроде бы немного. То есть, если вы в месяц тратите, например, 100 000 рублей на всю семью то с вас будут забирать ежемесячно 200 рублей. То есть 200 рублей будет уходить банкам.

Давайте посчитаем: весь фонд заработной платы РФ, пенсии – это триллионы рублей, которые люди ежемесячно тратят в год на жизнь. А у нас только бюджет Пенсионного фонда, если мне не изменяет память, 7 трлн, из которых 5 трлн рублей уходит на оплату пенсий. Умножаем на 0,2%. Уже неплохо так – 10 млрд прилипло к банкам. Неплохая жизнь. Это только с пенсионеров. А если взять все работающее население, то эта цифра будет гораздо больше.

Третья группа операций, которая называется так: «Оплата товаров, работ, услуг, не включенных в предыдущие разделы». Допустим, вы решили купить что-то более серьезное, например, автомобиль. При покупке автомобиля как товара, который не относится к товарам повседневного спроса, с вас как с физика возьмут уже 0,5% от суммы платежа при оформлении сделки в разных банках. А с торгово-сервисной компании возьмут уже 0,7% от суммы платежа.

То есть, если вы покупаете автомобиль как физлицо, и у вас счет открыт в банке «А», вы переводите 3 млн рублей в банк «Б», где открыт счет у продавца автомобилей, то вы заплатите 15 000 рублей банку в качестве комиссии. А автоцентр, который продает вам автомобиль, заплатит 21 000 рублей, которые он включит в стоимость. В целом, для вас машина обойдется на 36 000 рублей дороже, и эти деньги вы отдадите банкам за использование системы быстрых платежей.

Три вопроса в пустоту…

Но, знаете, больше всего тут меня прикалывает другое. Смотрите: покупая машину за 3 млн мы отдаем на 36 000 рублей больше банку. А не до хера ли отдавать среднемесячную заработную плату? За что? 36 000 рублей – это среднемесячная заработная плата, как утверждает наш Росстат, который все время врет, потому что, на самом деле, она намного ниже по стране. У нас больше половины страны живут в нищете и мечтают стать бедными.

С какого перепуга они должны брать 36 000 рублей за одну платежку? Не жирно ли? Причем там не будет никакой операционистки, которая бы эту платежку проводила, чтобы можно было сказать: «Ну, ей же тоже надо зарплату получать». Но опять же, не жирно ли за одну транзакцию 36 000 операционистке и чиновникам банка? Это вот первое, что меня бесит. Понимаете?

И еще… Знаете, я когда на калькуляторе стал считать, насколько примерно держатели этой системы триллионов обогатятся в ближайшее годы, у меня волосы прямо шевелиться начали. Это не миллиарды даже. Это не десятки миллиардов и даже не сотни. Если взять и посмотреть годовое денежное обращение, когда вы зарплату получили и тут же потратили, получили, тут же потратили, деньги крутятся. Крутятся. Не жирно ли будет?

Плюс у меня еще вопрос. Я так понимаю, что скоро и юридические лица будут подключены к этой СБП. Давайте еще возьмем оборот юридических лиц. А там-то уже платеж в 3-5-10-20-100 млн рублей считается абсолютно нормальным. Юридические лица крупные, покупают они товар огромными партиями. Если такие же тарифы будут установлены для юридических лиц (допустим, по самому минимуму. 0,5%)… Возьмем оборот 1 млрд – это обычное среднее российское предприятие. Умножаем на 0,5% и что? Оно должно будет отдать банку 5 млн рублей что ли? С какого перепуга? Если такой тариф будет установлен. И это кроме того, что написано в договоре РКО?

Пожалуйста, поправьте меня. Я же наверняка не прав. Я наверняка херово читал эти документы. Может, мне почудились тут тарифы? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Потому что разъяснение я не нашел, может, кто разъяснение найдет, как это все будет? Не нравится мне такая система быстрых платежей. Честное слово, мне не нравится, что у каждой российской семьи из кармана ежемесячно будут изымать напрямую минимум 200 рублей у самой семьи и у получателя еще 400, то есть это опять за счет семьи будет. То есть минимум 600 рублей в месяц из кармана каждой российской семьи будут изымать. И это при всем при том, что мы считаем, что эта российская семья не покупает машины, холодильники, не ходит к парикмахеру и так далее, а пользуется только самым необходимым. Не нравится мне такой подход.

Спасибо и удачи в делах.