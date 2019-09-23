«Нужно больше страховых!» – кричали чиновники...

Добрый день, друзья.

Чиновники не всегда радуют нас хорошими новостями. И вот очередная: они считают, что страховые взносы 30% — это не так много. Надо платить побольше.

Собственно, что рекомендует заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: сформировать рабочую группу, которая проработает целесообразность введения нового вида социального страхования на случай нуждаемости в постоянном постороннем уходе. То есть нам хотят придумать новый налог. Это поручение она дала на заседании правительства по вопросам попечительства социальной защиты в конце мая 2019 года.

Свои расчеты и обоснования эта рабочая группа должна представить в ноябре. Один из участников этой группы Александр Сафронов озвучил следующую информацию: взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30 до 31% — это повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Эти добрые дядьки и тетьки, которые «тут процентик, там процентик», сначала хотели увеличить страховые взносы до 36%, но потом они подумали, что это слишком много. И вот эти 6% хотят перенести на НДФЛ — соответствующее предложение уже находится в Госдуме. Теперь у них идея: сделать НДФЛ не 13%, а 19%. То есть увеличить его на 6%. Не знаю, может, осенью примут, и мы эти 19% НДФЛ начнем платить с 1 января 2020 года. А 30% страховых вроде решили не трогать.

В прошлом году чиновники после принятия восхитительной пенсионной реформы и увеличения пенсионного возраста клятвенно пообещали ставку страховых взносов не трогать. Года даже не прошло! Сначала хотели до 36% довести, потом эти 6% перекинули на НДФЛ. И тут же решили поднять опять страховые взносы на 1%!

У меня вопрос: за что мы платим в ФСС 2,9%, которые кстати, хотят увеличить до 3.9%? В ОМС — 5.1%, в ПФР — 22%? Дорогие чиновники, а может нужно воровать поменьше? Ну, чуть-чуть.

Я знаю, о чем я говорю. Другое дело, что я не Навальный, и расследования не провожу. Моя задача — информировать по законодательству. Давайте будем чуть-чуть меньше пилить внебюджетный фонд, и не придется повышать страховые взносы. Ну, нахрена вы загоняете бизнесменов в тень? Нет, я понимаю, вы вводите системы тотального контроля, чтобы от вашего ока ничто не ускользнуло! Но ведь вы просто добиваете какую-то часть российского бизнеса.

Между прочим, государственные аудиторы Счетной палаты посчитали и заявили, что в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5479 записей. И если из их числа исключить штрафы, субсидии, субвенции, арендную плату, то остается, что мир бизнеса платит порядка 60 видов насчитывающих 262 обязательных платежа. Это дополнительно к тем налогам, которым платят бизнесмены. Как-то так.

Спасибо и удачи в делах.