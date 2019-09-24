Денег до... Но с вас три новых налога

Добрый день, друзья.

Госаудиторы из Счетной палаты РФ пишут, что общая сумма «неналогов» за 2018 год, которую заплатили бизнесмены, составила 1,5 трлн рублей. При том, что федеральный бюджет у нас насчитывает 17 трлн рублей. Также подсчитали, что в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5 479 записей, из которых получилось 1,5 трлн доходов. Если из их числа исключить штрафы, субсидии, субвенции, арендную плату, то остается порядка 60 «неналогов» или 262 обязательных платежа, которые осуществляют наши бизнесмены, помимо того, что написано в НК РФ.

Естественно, у чиновников возникла идея начать потихонечку наводить в этой области порядок. И был даже законопроект, где Минфин собирался включить в НК РФ 6 неналоговых платежей, но пока остановились на 3 платежах.

Первый неналоговый платеж, который не будет включен в НК РФ — это плата за проезд большегрузов по дорогам (система «ПЛАТОН»). Обоснование, почему Минфин не хочет включать «ПЛАТОН» в НК, довольно банальна — придется тогда систему передавать от частных лиц. Напомню, что эта замечательная компания была зарегистрирована на двух физических лиц изначально, кто там сейчас учредители — не знаю. Два парня скинулись по 50 тыс. рублей, и система «ПЛАТОН» родилась таким образом на свет божий. Государство им ежегодно субсидировало и продолжает субсидировать по 10 млрд рублей. И все у них хорошо.

Минфин отказался от изъятия системы «ПЛАТОН» у этих парней и включения ее в Налоговый кодекс. Почему? Потому что, во-первых, потребуется синхронизация баз данных. Во-вторых, непонятно, что делать, цитирую: «со сложной территориально распределенной структурой технически и технологически связанных между собой объектов». Ну и в-третьих, если государство надумает досрочно расторгнуть договор с системой «ПЛАТОН», то государству пришлось бы компенсировать расходы по, так называемой, синхронизации баз данных, в размере 1,5 млрд рублей. И, внимание, за сам факт расторжения концессионного соглашения государство обязано было бы выплатить 300 млрд рублей. На это прямо указывает Минфин.

Нехило так подписало государство концессионное соглашение с двумя физлицами, скинувшимися на уставной капитал по 50 тыс. рублей, и выплачивающее этой системе по 10 млрд рублей в год. При этом соглашение подписано до 30 сентября 2027 года. Надеюсь, что государство не продлит соглашение и все-таки что-то с этой системой сделает.

Второй платеж, который решили не включать в НК РФ — плату за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор. Честно говоря, причины, по которым решили эту плату не включать в НК РФ, для меня не являются правдой. По моему мнению, все эти «мусорные дела» не попали в НК РФ, потому что там присутствуют какие-то иные интересы, связанные с иными физическими лицами — бенефициарами всего этого хозяйства.

Предложено включить в НК РФ утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и курортный сбор — теперь эти платежи будут носить статус налогов. То есть пацанов, занимающихся мусором, решили не трогать, пацанов, занимающихся системой «ПЛАТОН» тоже.

У нас в прошлом году профицит бюджета был 2,3 трлн рублей. В этом году ожидаем порядка 2 трлн рублей. Всего у Минфина скопилось более 8 трлн рублей, которые они не знают, куда деть. Денег у государства дохренища. Нет никакого смысла увеличивать НДС на 2%, нет никакого смысла страховые взносы на 1% увеличить, НДФЛ до 19%. Ну, это бессмыслица. Наоборот, налоги надо снижать.

Если мы хотим, чтобы экономика росла, нужно убирать неоправданные льготы и снижать оптимальную ставку с 20% до 10%. Вот что нужно делать. И, конечно, нужно отменить все эти 262 обязательных платежа, в совокупности 60 видов.

Поэтому оставляйте свои комментарии, выступайте за наведение порядка, за отмену всех этих восхитительных неналоговых платежей, за передачу каких-то сверхважных неналоговых платежей под контроль государства, а не физических лиц.

Как снизить налоги, мы по-прежнему рассматриваем на семинарах по оптимизации. А вот как себя защитить, я разработал абсолютно новый семинар, он состоится 30 октября — 1 ноября. Так как я семинар по защите провожу довольно редко, то очень рекомендую, посетить.

Я вам буду давать те данные, которых вы все равно нигде не найдете. Про юриспруденцию вообще говорить не буду, но это будет интересно, а самое главное, полезно. Там я буду давать методики, как отбиваться от рейдерских захватов, особенно если этот рейдерский захват проводится с использованием силовиков. Как узнать, что ваш бизнес заказали. Что делать во время полицейских проверок. Ну и так далее.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.