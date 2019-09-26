Спасет ли Путин ЕНВД?

Добрый день, уважаемые коллеги!

Давайте проведем небольшой опрос: вступится ли Владимир Владимирович Путин в защиту нескольких миллионов российских предпринимателей?

Что меня подтолкнуло на проведение подобного опроса? Чиновники неоднократно заявляли, что с 1 января 2021 года они отменят ЕНВД, который являлся самым простым, самым удобным, самым понятным для миллионов российских предпринимателей. И уже эти устные заявления налоговиков перетекли в письменную сферу – письмо Министерства финансов от 13 августа 2019 года № 03-11-11/60989. Здесь Минфин пишет следующее: «Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов продление действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на период после 2020 года не предусмотрено». А потому, «..с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход отменяется».

Минфин рекомендует уже сейчас переходить на иные режимы налогообложения по причине, что с 1 января 2020 года, если вы работаете на ЕНВД, и в спектре вашего бизнеса присутствует розничная торговля, вы не сможете продавать маркированные товары.

Конечно же, многочисленные чиновники объясняют причину отмены ЕНВД тем, что бизнесмены использовали его для занижения своей налоговой базы и для ухода от уплаты налогов.

Допустим, у вас есть 40 автомобилей, из них берем 20 и переводим на ИП, который будет работать на ЕНВД. В чем тут искусственность, непонятно. Нормальный индивидуальный предприниматель, у него теперь 20 машин, он использует ЕНВД, разрешенный гл. 26.3 НК РФ, у него все признаки самостоятельности, добросовестности соблюдены, есть люди, машины, экономическая деятельность, сайт, номер телефона, он осуществляет общехозяйственные расходы.В чем здесь липовость – непонятно.

Но с точки зрения наших чиновников предприниматели использовали ЕНВД для ухода от уплаты налогов. Или еще один пример: допустим, человек использовал ЕНВД не для того, чтобы как-то отщипнуть часть оборота от классики, перевести на ЕНВД. Потом он открыл какую-то микроскопическую торговую точку в 15 кв. м. Обвинять этого предпринимателя в том, что он использовал ЕНВД, чтобы нанести ущерб бюджету Российской Федерации – я не знаю, что нужно было курить перед подобными заявлениями.

На самом деле, ситуацию можно повернуть вспять. Да, правительство решило, что льготу продлевать не будут. Да, депутаты поддерживают наше правительство и обладают законодательной инициативой. Да, депутатам достаточно разработать законопроект, в котором будет написано: «Внести в Налоговый кодекс «бла-бла-бла» следующие изменения…», и цифру 2021 поменять, например, на цифру 2027. И тогда ЕНВД будет существовать до 2027 года.

Но депутаты обладают законодательной инициативой, и по-большому счету им наплевать на российских бизнесменов, на микробизнес, на малый бизнес. Пусть он подыхает, никого это не интересует. Это мое оценочное суждение. Но у меня есть слабая надежда на нашего Президента. Он обладает законодательной инициативой вместе с администрацией Президента. Может быть, администрация Президента составит проект, который спасет десятки тысяч российских бизнесменов от разорения.

Поэтому давайте проведем опрос: вступится ли Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за микробизнес и малый бизнес, продлив существование единого налога на вмененный доход на неопределенный период. Или ЕНВД все-таки с 21 января 2021 года будет отменен? Как вы считаете?

Прошу, пожалуйста, выскажитесь в комментариях.

И маленькое объявление: 31 октября – 1 ноября я буду проводить впервые за несколько лет полностью обновленный семинар по безопасности. Мы будем говорить о безопасности бизнеса в целом, об уровнях безопасности, о том, что делать по шагам в случае, если бизнес заказали, в случае рейдерских захватов.

Будет детальная новая памятка по налоговым проверкам. Я сегодня перепроверил весь интернет – того, что мы готовим к семинару, в интернете нет вообще. Поэтому, особенно если вы были на семинаре по оптимизации налогов, вам нужно посетить новый семинар по безопасности.

Итак, коллеги, высказываемся внизу, проводим голосование – защитит Путин российский бизнес или не защитит.

Спасибо и удачи в делах!