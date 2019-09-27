Снег, лед, вода: отмаркируем все!

Добрый день, уважаемые коллеги!

И опять маркировка! Я неоднократно говорил, что маркироваться будет абсолютно все. В этот раз у меня Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2016 N 2592-р (ред. от 18.10.2018) «Об утверждении Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года». Давайте посмотрим, что же в очередной раз в нашей стране будет маркироваться и зачем. Идем по порядку.

Первое. Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года. Она утверждена правительством РФ 5 декабря 2016 года, №2592-р. Также у нас есть Стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года №1837-р, которая утверждена Медведевым 28 августа 2017 года. И Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года от 29 июня 2016 года, распоряжение №1364-р.

Второе. Создана коммерческая структурка, которая называется «Оператор-ЦРПТ». Это «матрешка», учредителями которой являются юрлица, а их учредителями – другие юрлица, потом другие, другие… И, в конце концов, на пятом уровне я нашел учредителей-физлиц. Их фамилии всем хорошо известны – они входят в ближний круг гаранта Конституции. Все нормально. И этот «Оператор-ЦРПТ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей все время пишет Дмитрию Анатольевичу Медведеву записки: «Дмитрий Анатольевич, разрешите нам в качестве эксперимента, а потом – неэксперимента, маркировать те или иные товары. И, пожалуйста, обяжите производителей всех этих товаров покупать у нас оборудование».

Вы должны знать, коллеги! ООО «Оператор-ЦРПТ», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 года №620-р и Соглашением о государственно-частном партнерстве от 7 июня 2019 года между ООО «Оператор-ЦРПТ» и Минпромторгом РФ, является оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товара, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации. Я надеюсь, что в этом соглашении нет бешеных санкций. Как, например, в соглашении с «Платоном»: если государство попробует расторгнуть это соглашение, то государство должно будет отвалить физлицам «Платона» 300 млрд рублей штрафных санкций.

Третье. Когда Д.А. Медведев издает свои постановления о маркировке тех или иных товаров, это «…не содержит положения, вводящих или способствующих введению избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для заинтересованных лиц, а также положений, способствующих возникновению дополнительных расходов бюджетом всех уровней…». То есть введение системы маркировки не содержит положений, заставляющих тратить дополнительные деньги. Это не является для вас «введением избыточных административных и иных ограничений».

Четвертое. Проект постановления Правительства о том, что теперь будет маркироваться средствами идентификации вода минеральная и питьевая. Цель этой маркировки – «апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации вод минеральных и питьевых». А зачем они это будет делать? «…для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту вод минеральных и питьевых, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей».

Естественно, потребители, за эту маркировку заплатят. Вопрос: с какого числа? Как эксперимент это будет с 1 октября 2019 года и до 30 сентября 2020 года. А после 30 сентября 2020 года – в обязательном порядке.

А что такое вода? Непонятно. В Проекте Постановления Правительства написано: «Перечень вод минеральных и питьевых, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента по маркировке средствами вод минеральных и питьевых на территории Российской Федерации. Код ТН ВЭД ЕАЭС 2201». А теперь внимание! Что входит в этот код? «Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег».

У меня вопрос: они собираются маркировать только воду (газированную, так и негазированную, подслащенную, без добавления сахара) или все-таки лед и снег тоже? Почему бы воздух не начать маркировать? Наверное, лед и снег просто входят в этот код, но маркироваться не будут.

И последнее, что вы должны знать в связи с выходом этого восхитительного документа: «Согласиться с предложением общества с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ» об осуществлении указанным обществом на безвозмездной основе функций оператора информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента». Безусловно, на безвозмездной основе, ведь деньги-то они возьмут с производителей, а не с Правительства! Если данное ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей может прийти к Медведеву и сказать: «Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, согласись с нашим предложением, отдай нам какую-нибудь отрасль, мы на ней будем доллары, рубли стричь», то, может быть, и ваше ООО тоже может прийти к председателю Правительства и написать: «Дмитрий Анатольевич, а что тут у нас еще не отмаркировано? Давайте отмаркируем. Вон листья на деревьях не отмаркированы! Если дерево хочет расти, то оно должно расти, будучи промаркированным».

Если говорить серьезно, то я понимаю, зачем Правительство собирается отмаркировать все. Оно честно признается – с целью, чтобы не было в России контрафактного или неправильно произведенного товара, чтобы все было учтено. К этой товарной базе налоговики уже подключены, дальше они состыкуют свой АСК НДС-2 с движением товарных потоков. Экспорт и импорт уже сюда попал, и т.д. Ну, 100%-ный контроль.

И я бы, может быть, не возражал против этого контроля, но у меня есть одно «но». Тогда нужно бы налоги снизить для компаний на ОСН. Например, НДС сделать не 20%, а 10%, причем без льгот и для всех.

Нужно убрать излишние административные барьеры, чтобы в России можно было спокойно работать. Может, стоило бы сделать шаги навстречу, прежде чем всех в стойло загонять?

Ребят, ну не верю я в то, что наша страна является феодальным государством с олигархическо-капиталистическим уклоном. Наверное, это все злые языки. Это не должно быть правдой. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы обо все этом думаете, а я почитаю.

Спасибо и удачи в делах!