Не больше 100 тысяч: ЦБ ужесточает оборот с наличкой

Добрый день, уважаемые коллеги.

ЦБ решил ужесточить правила расчетов наличными деньгами. И уже на портале проектов нормативных актов этот документ якобы есть. Но я не смог его найти. В общем, будет отменено указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 года №3073-У. Благодаря нему отсутствуют какие-либо ограничения на пользование деньгами физическими лицами.

Плюс, если вы, допустим, ИП на ЕНВД с оборотом до 800 млн рублей, то инкассирование выручки в банк необязательно. В этом случае все деньги вы вечером можете из кассы забирать, класть в карман и уходить домой. Вам не надо ни кассовую книгу вести, ни расходно-кассовые ордера выписывать, ничего. Или, например, вы ИП на УСН, то вы тоже можете обойтись без инкассации. Если вы на упрощенке, например, 6%, то можете не вести кассовую книгу в части, касающейся расходов, не выписывать расходно-кассовых ордеров и всю выручку забирать.

Что ЦБ собирается сделать? Есть лимит 100 тыс. рублей при расчетах между юрлицами по одному договору. И такой же лимит собираются ввести для физлиц. То есть, если вы собираетесь продать свою квартиру, то вы уже не сможете этого сделать. Потому что у вас лимит 100 тыс. рублей в день по одному договору. Не будете же вы при продаже квартиры делать 48 договоров?

То есть из этого указания будут убрали идею о безлимитных наличных расчетах между физиками. Например, между физлицами появится лимит на использование своих наличных денег. Для юрлиц возникнут ограничения на использование наличных денег при выплате заработной платы работникам, на социальные выплаты.

Будут введены лимиты для ИП на использование наличных денег, не связанными с бизнесом. Сегодня деньги ИП – это деньги, которые принадлежат ему как физлицу. Да, там есть банковский контроль.

Но несмотря на эти ограничения можно снимать любую сумму. Но теперь, все эти вещи будут невозможны.

И что меня тут, коллеги, не устраивает… Теперь все переводится на безнал. А там ведь проценты, и немаленькие, я уже об этом писал. Там для физлиц при платежах из банка в банк в пользу другого физического или юридического лица вводятся нехиленькие проценты.

Короче, мне не нравится эта инициатива ЦБ. Ну, ждем… Чем дело кончится, не знаю. Выскажитесь, пожалуйста, что вы об этом думаете.

Спасибо, ребята, удачи в делах.