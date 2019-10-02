Стоит ли верить письмам Минфина?

Добрый день, уважаемые коллеги!

Это письмо крайне важно для собственников, директоров и бухгалтеров. Последний раз подобное письмо Минфин РФ выпускал аж в 2007 году. Прошло уже больше 12 лет. Сейчас это письмо Минфин повторяет.

Письмо Минфина РФ от 24 июля 2019 года №03-02-08/55114. Если Минфин выпускает письма, которые являются ответами на частные запросы, то их может применять в полной мере только та организация, которая написала этот запрос. Что касается всех остальных налогоплательщиков и налоговиков – вы имеете право к этому письму Минфина относиться, как вам в голову взбредет. Оно не является нормативно-правовым актом. Вы не обязаны его выполнять и налоговики тоже. Все эти письма с разъяснениями от Минфина – это просто их мнения на заданные темы. Эти мнения приравниваются к любому иному письменному мнению любого специалиста. И все.

Но есть одна категория писем, к которой стоит прислушаться. Когда налоговики написали какой-то запрос в Минфин и получили ответ с разъяснениями позиции Минфина, это письмо тоже не является нормативно-правовым актом. Но налоговики уже обязаны разослать по всей стране и использовать как за, так и против налогоплательщиков.

Письмо довольно длинное, поэтому процитирую только пару кусочков: «…такие письменные разъяснения не обязательны для исполнения налоговыми органами, налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами. Эти письменные разъяснения не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не являются нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц. Указанные письма имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствуют налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной Минфином России. Опубликованные письменные разъяснения, предоставленные Минфином России, должны восприниматься субъектами налоговых правоотношений наряду с иными публикациями специалистов в этой области».

Но есть одно исключение – если эти письма написаны по запросу налоговых органов, то налоговики имеют право их использовать: «С учетом вышеизложенного полагаем, что указанная норма Кодекса не устанавливает обязанности налоговых органов руководствоваться письменными разъяснениями Минфина России, адресованными конкретным заявителям (в силу того, что указанные разъяснения не содержат правовых норм), а обязывает налоговые органы руководствоваться разъяснениями, адресованными ФНС России. Последние рассматриваются как направляемые в рамках координации и контроля деятельности ФНС России…» Теми письмами, которые кому угодно написаны, налоговики руководствоваться не обязаны, но налоговики обязаны руководствоваться разъяснениями Минфина, адресованными непосредственно ФНС России. Эти письма рассматриваются как направляемые в рамках координации и контроля их деятельности.

И последнее: «При этом разъяснения, направляемые Минфином России ФНС России, также не являются нормативными правовыми актами, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а также не подлежат подготовке и регистрации в порядке, установленном для нормативных правовых актов». Ну, слава богу, что хотя бы письма Минфина, – это просто мнение, выраженное в письменной форме. Поэтому если письмо Минфина хорошее, то объявляйте его хорошим и используйте, а если плохое, то не используйте.

Другое дело, что тут есть норма, где написано, что если те или иные консультанты по налогам, специалисты по налогам дают вам советы на основе писем Минфина, то это на их страх и риск, и на ваш тоже. Потому что если давать консультации на основе Минфина России, то всегда нужно подчеркивать, что эти письма – просто мнения на заданную тему, а вы можете этого мнения придерживаться или нет. Естественно, все эти правила относятся и к письмам налоговиков, они тоже не являются нормативно-правовыми актами. Когда ваш бухгалтер видит какое-то нехорошее письмо от налоговиков или Минфина – она пугаться не должна. Она должна понимать, что это просто их мнение. И мнение Минфина в данном случае будет приравнено к письменному мнению вашего бухгалтера, если она имеет экономическое образование. По крайней мере, так признает сам Минфин.

Так что давайте не будем пугаться, если выходят отрицательные письма Минфина и ФНС. Давайте будем знать, что это просто бумажка. И если налоговики на местах этого еще не знают, то возьмите, распечатайте письмо Минфина от 24 июля 2019 года №03-02-08/55114 и покажите им его.

Удачи в делах, ребята! До свидания!