Налог на имущество: где мое уведомление?

Добрый день, коллеги.

Наступает пора уплаты физическими лицами имущественных налогов. Налоговики выпустили очередную информацию на этот счет. Кто из вас, будучи физическим лицом, не получит налоговое уведомление почтой?

Если вы физик, то вы не получите в бумажном виде налоговое уведомление почтой на оплату налога на имущество, налога на землю, транспортного налога в случае:

« — наличия налоговой льготы, вычета или иных установленных законодательством оснований, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога;

— если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Исключение — случаи направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания налоговой задолженности;»

Также вы можете не получить письмо, если при регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика» вы не направили в налоговый орган уведомление о необходимости получения документа на бумажном носителе.

Например: мы с женой зарегистрированы в этом сервисе. Мы не писали заявку в налоговый орган с просьбой присылать нам все на бумаге. Соответственно, нам ничего не пришлют. Мы сами должны открыть личный кабинет и посмотреть, какие налоги нам выкатили.

Если вы не попадаете под эти три случая, у вас нет личного кабинета и вы не получили бумагу из налоговых органов, не надо радоваться. Вам необходимо бегом обратиться в налоговую инспекцию до ноября 2019 года, и сказать: «А что вы мне уведомление-то не прислали?» В противном случае, вас все равно заставят заплатить налоги, но уже с пени и штрафами. Также вы можете направить подобную информацию через «личный кабинет», либо обратиться в ФНС лично.

Дальше, цитирую: «Владельцы недвижимости, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких объектов в любой налоговый орган по установленной форме». Если у вас есть какая-то недвижка, и вы ни разу в жизни не получали никаких уведомлений, то налоговики вам говорят «Будьте честным, сходите в налоговый орган и сдайтесь. Скажите: у меня есть недвижка. Начните брать с меня налоги».

Аналогичный совет делается владельцам транспортных средств: «Владельцам транспортных средств налоговые уведомления также направляются не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налога». В документе (вы найдете его ниже) еще написано про льготы, которые предоставляются пенсионерам. Надеюсь, информация пошла на пользу.

Спасибо и удачи в делах.