П. Да, просто П

Я представляю ваше недоумение: «Что за пэ?» Провокация? Проверка? Предложение? Или просто «П» безо всякого смысла? Знаете, в любой букве русского алфавита есть энергия, эмоция… и приобретенная с веками репутация. Все зависит от времени, места и обстоятельств… Мы имеем дело с налогами, поэтому наша буква П наглая и зацикленная на пополнении бюджета, деньгах и проверках. Она жаждет взять за «п» бизнесмена… И кстати, она не одна – их три. И это не просто буквы, а целая технология – «принцип трех п», которые инспекторы используют в своей работе.
Чтобы понять, как это работает, достаточно посмотреть судебную практику. Например, Постановление АС Волго-Вятского округа №Ф01-3921/2019 по делу №А79-5935/2017 от 23.08.2019 года.
Две компании (УСН 15%), почти одинаковые названия. Одна занималась производством дверей, а вторая продажей. С виду нормальная деятельность. И цели создания подходящие: расширение рынков сбыта. И вроде бы сегменты противоположные: люкс и эконом… Но красиво только снаружи: по факту это бестолковое дробление бизнеса… Позаботились о внешности и плюнули на внутреннее содержание. Налоговики применили принцип трех «П» и раскрыли схему. Они Проанализировали, Посмотрели и Поговорили.
Проанализировали
Любая проверка начинается с анализа. Абсолютно любая: хоть у врача, хоть на работе, хоть проверка на верность… Сопоставление фактов с внутренними ощущениями. Все предельно просто: нужно проанализировать информацию. Налоговая проверка – отличный пример того, как это работает. Цифры не врут, совпадения закономерны, а в бумагах кроются интереснейшие факты… Кого и что проанализировали инспекторы?
- Руководство: общий учредитель и руководитель контролировал все финансовые потоки и заключал договоры с поставщиками и покупателями.
- Расчетные счета: открыты в одном банке, право подписи имеет одно и то же лицо.
- Поставщиков и покупателей: одни и те же.
- Доходы: вторая компания была создана после того, как доходы первой компании составили 59 718 142 руб. Т.е. приблизились к максимальному значению по УСН.
- Ассортимент продукции: идентичный.
- Виды деятельности: совпадают.
- Договоры аренды: помещения арендованы в одном здании у одного лица (учредителя и директора), без четкого разграничения границ, в том числе для хранения материалов, товара, оборудования.
- Доверенность: право получать выписки о движении денежных средств по лицевому счету одной компании было предоставлено работнику второй компании.
Посмотрели
Достаточно сверить проведенный анализ с увиденным вживую. Пощупать, походить, обратить внимание на детали, найти подтверждение, либо, наоборот, опровергнуть. Что и где посмотрели инспекторы?
- Адрес: компании находятся по одному адресу.
- Вход: он общий и на нем одна вывеска с графиком работы.
- Помещение: внутри организован единый производственный процесс по изготовлению продукции.
- Сайт и телефон: единые для двух компаний.
- Бланки документов: одинаковый фирменный стиль с одинаковыми контактными данными.
- Продукция: на ассортименте двух компаний общий логотип.
- Отдел кадров: единая кадровая политика. Приказы о приеме и увольнении, трудовые договоры, пропуски работников на территорию оформлял общий начальник отдела кадров, у него хранились и трудовые книжки всех работников.
- Склад: у компаний отсутствовали отдельные складские помещения для хранения продукции.
Поговорили
И, конечно же, завершить все нужно общением. Неважно: будет это грубый диалог с элементами давления или милая непринужденная беседа… Просто поговорить с нужными людьми, которые сами не подозревают, насколько они могут быть полезными. С кем поговорили инспекторы?
- С сотрудниками: они рассказали, что разделение производства отсутствовало, все работало, как единый механизм, как одна компания. Зарплату работникам выдавал один кассир, и подчинялись все одному мастеру.
- С поставщиками и покупателями: они покупали двери и привозили материал на один общий склад, рассказали, с кем контактировали, и кто оформлял документы.
Вот и все… Так устроен принцип трех «П». Рабочий. Эффективный. И самое главное – с безошибочным результатом. Доказано инспекцией. Поэтому, чтобы не нарваться на П (проверку), позаботьтесь о безопасности своей П (мягкого места), сохранности П компании (прибыли) и работайте П (правильно). И да не будет у вас П (проблем) с налогами…
Максим Калинин, юрист и налоговый консультант «Школы бизнеса Владимира Турова»:
К сожалению, в данном деле присутствуют все грубые ошибки дробления бизнеса, допущенные налогоплательщиком. Главная ошибка, о которой говорится в данной статье, – налогоплательщик не проанализировал, как он выглядит в глазах налоговой службы, не подготовил документооборот, не позаботился о самостоятельности двух компании, и тем более не донес идею разделения до сотрудников. Как верно указал суд, это «финансовая схема с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов по общепринятой системе налогообложения».
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