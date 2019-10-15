П. Да, просто П

Я представляю ваше недоумение: «Что за пэ?» Провокация? Проверка? Предложение? Или просто «П» безо всякого смысла? Знаете, в любой букве русского алфавита есть энергия, эмоция… и приобретенная с веками репутация. Все зависит от времени, места и обстоятельств… Мы имеем дело с налогами, поэтому наша буква П наглая и зацикленная на пополнении бюджета, деньгах и проверках. Она жаждет взять за «п» бизнесмена… И кстати, она не одна – их три. И это не просто буквы, а целая технология – «принцип трех п», которые инспекторы используют в своей работе.

Чтобы понять, как это работает, достаточно посмотреть судебную практику. Например, Постановление АС Волго-Вятского округа №Ф01-3921/2019 по делу №А79-5935/2017 от 23.08.2019 года.

Две компании (УСН 15%), почти одинаковые названия. Одна занималась производством дверей, а вторая продажей. С виду нормальная деятельность. И цели создания подходящие: расширение рынков сбыта. И вроде бы сегменты противоположные: люкс и эконом… Но красиво только снаружи: по факту это бестолковое дробление бизнеса… Позаботились о внешности и плюнули на внутреннее содержание. Налоговики применили принцип трех «П» и раскрыли схему. Они Проанализировали, Посмотрели и Поговорили.

Проанализировали

Любая проверка начинается с анализа. Абсолютно любая: хоть у врача, хоть на работе, хоть проверка на верность… Сопоставление фактов с внутренними ощущениями. Все предельно просто: нужно проанализировать информацию. Налоговая проверка – отличный пример того, как это работает. Цифры не врут, совпадения закономерны, а в бумагах кроются интереснейшие факты… Кого и что проанализировали инспекторы?

Руководство: общий учредитель и руководитель контролировал все финансовые потоки и заключал договоры с поставщиками и покупателями.

общий учредитель и руководитель контролировал все финансовые потоки и заключал договоры с поставщиками и покупателями. Расчетные счета : открыты в одном банке, право подписи имеет одно и то же лицо.

: открыты в одном банке, право подписи имеет одно и то же лицо. Поставщиков и покупателей : одни и те же.

: одни и те же. Доходы : вторая компания была создана после того, как доходы первой компании составили 59 718 142 руб. Т.е. приблизились к максимальному значению по УСН.

: вторая компания была создана после того, как доходы первой компании составили 59 718 142 руб. Т.е. приблизились к максимальному значению по УСН. Ассортимент продукции : идентичный.

: идентичный. Виды деятельности : совпадают.

: совпадают. Договоры аренды : помещения арендованы в одном здании у одного лица (учредителя и директора), без четкого разграничения границ, в том числе для хранения материалов, товара, оборудования.

: помещения арендованы в одном здании у одного лица (учредителя и директора), без четкого разграничения границ, в том числе для хранения материалов, товара, оборудования. Доверенность: право получать выписки о движении денежных средств по лицевому счету одной компании было предоставлено работнику второй компании.

Посмотрели

Достаточно сверить проведенный анализ с увиденным вживую. Пощупать, походить, обратить внимание на детали, найти подтверждение, либо, наоборот, опровергнуть. Что и где посмотрели инспекторы?

Адрес: компании находятся по одному адресу.

компании находятся по одному адресу. Вход: он общий и на нем одна вывеска с графиком работы.

он общий и на нем одна вывеска с графиком работы. Помещение : внутри организован единый производственный процесс по изготовлению продукции.

: внутри организован единый производственный процесс по изготовлению продукции. Сайт и телефон: единые для двух компаний.

единые для двух компаний. Бланки документов : одинаковый фирменный стиль с одинаковыми контактными данными.

: одинаковый фирменный стиль с одинаковыми контактными данными. Продукция: на ассортименте двух компаний общий логотип.

на ассортименте двух компаний общий логотип. Отдел кадров: единая кадровая политика. Приказы о приеме и увольнении, трудовые договоры, пропуски работников на территорию оформлял общий начальник отдела кадров, у него хранились и трудовые книжки всех работников.

единая кадровая политика. Приказы о приеме и увольнении, трудовые договоры, пропуски работников на территорию оформлял общий начальник отдела кадров, у него хранились и трудовые книжки всех работников. Склад: у компаний отсутствовали отдельные складские помещения для хранения продукции.

Поговорили

И, конечно же, завершить все нужно общением. Неважно: будет это грубый диалог с элементами давления или милая непринужденная беседа… Просто поговорить с нужными людьми, которые сами не подозревают, насколько они могут быть полезными. С кем поговорили инспекторы?

С сотрудниками : они рассказали, что разделение производства отсутствовало, все работало, как единый механизм, как одна компания. Зарплату работникам выдавал один кассир, и подчинялись все одному мастеру.

: они рассказали, что разделение производства отсутствовало, все работало, как единый механизм, как одна компания. Зарплату работникам выдавал один кассир, и подчинялись все одному мастеру. С поставщиками и покупателями: они покупали двери и привозили материал на один общий склад, рассказали, с кем контактировали, и кто оформлял документы.

Вот и все… Так устроен принцип трех «П». Рабочий. Эффективный. И самое главное – с безошибочным результатом. Доказано инспекцией. Поэтому, чтобы не нарваться на П (проверку), позаботьтесь о безопасности своей П (мягкого места), сохранности П компании (прибыли) и работайте П (правильно). И да не будет у вас П (проблем) с налогами…

Максим Калинин, юрист и налоговый консультант «Школы бизнеса Владимира Турова»:

К сожалению, в данном деле присутствуют все грубые ошибки дробления бизнеса, допущенные налогоплательщиком. Главная ошибка, о которой говорится в данной статье, – налогоплательщик не проанализировал, как он выглядит в глазах налоговой службы, не подготовил документооборот, не позаботился о самостоятельности двух компании, и тем более не донес идею разделения до сотрудников. Как верно указал суд, это «финансовая схема с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов по общепринятой системе налогообложения».