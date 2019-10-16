«Плохая наследственность»: как нельзя выводить активы

Привет, друзья!

Сегодня расскажу, как делать нельзя. Налоговики проверили организацию и обратились в суд с требованием взыскать недоимку с компании в размере 2,5 млрд рублей. Причем потребовали взыскать эти деньги с соседней взаимозависимой фирмы, потому что компании-должника уже не было.

Начнем сначала: налоговики пришли, доначислили компании налоги. Компания не заплатила эти налоги, переехала и встала на учет в другой инспекции. Эта инспекция тоже провела проверку и подтвердила доначисленные недоимки, пени и штрафы в размере 2,5 млрд рублей. Компания, которой доначислили 2,5 млрд, решила эти деньги не платить и обанкротилась. Вместо нее возникла новая компания с тем же самым названием. До этого компания была ЗАО, а стала ООО. На этом бизнесмен не успокоился. Новая ООО реорганизовалась и присоединилась к третьей компании. На этом все не закончилось. Третья компания осталась существовать, но тем же самым бизнесом стала заниматься четвертая компания, учрежденная физлицом, который был взаимозависим с первой ЗАО, куда пришли проверки. Чьи сотрудники в массовом порядке сначала перешли из ЗАО в созданную ООО. И, в конце концов, они оказались в четвертой компании. Деятельность первой и четвертой компаний один в один стала совпадать. Стали использоваться те же самые торговые площади, продаваться те же товары, и, более того, на складах лежали товары, еще промаркированные под ЗАО, и т.д.

Еще Федеральным законом №134-ФЗ от 28.06.2013 года были внесены изменения в ст. 45 НК РФ. Там появился подпункт (пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ), который разрешает налоговикам в судебном порядке взыскивать недоимки, пени и штрафы хоть со второй, хоть с четвертой, хоть с двадцать пятой компании. Но только если будет доказано, что эта компания создана и функционирует на тех же самых площадях, с теми же людьми, компьютерами, воздухом и столами. Компания была создана для того, чтобы первая компания не заплатила налоги. Первая компания обанкротилась или решила не платить налоги по другим причинам. При этом обнулила свои счета, а все обороты, вся деятельность были проведены на другую компанию. Бесполезно. Я сожалею, но судебная практика здесь не на вашей стороне.

Основой для подобных судебных решений является позиция, сформулированная в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 №4872/11, а в части, касающейся вступления №134-ФЗ, эту позицию сформулировали в Определении ВС РФ от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003. Эти два документа являются основой для остальных судебных решений, и поэтому суды встают на сторону налоговиков.

Если возникает такая ситуация, когда надо бежать, и бежать быстро, то действовать надо грамотно. В том числе перебрасывать товары под деньги, клиентов перебрасывать под деньги, слегка размазывать их. «Под деньги» – значит, что новые юрлица купили у вас клиентскую базу, обороты и прочее. Люди тут постепенно увольняются, туда постепенно устраиваются – главное не допускать никаких массовых переходов. Номенклатуру поменять, площади поменять. Это на 100% вас не спасет. Даже в этом случае нужно быть готовым что-то потерять, если такая ситуация возникла. Никакие реорганизации здесь не помогают. Что только человек ни делал: было ЗАО, появилось ООО, после этого ООО реорганизовалась и присоединилась к третьей компании, потом третью компанию оставили в покое, возникла четвертая компания. Но уж слишком все шито белыми нитками. Бизнесмен проиграл. Учитывайте, пожалуйста, эти моменты.

Не проигрывайте, и удачи в делах!