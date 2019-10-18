В 2020 году маркировка убьет рынок

Добрый день, коллеги.

Постараюсь совсем коротко, так как я вас достал уже этой маркировкой, точнее не я, а наше правительство. В предыдущей серии мы говорили, что маркироваться будет не только вода, но еще снег и лед. Это вызвало море улыбок, когда вы проверили данные. Я видел это в комментариях. 2020-ый год будет годом маркировки всего и вся в РФ.

Учитывая, что ИП-шникам на патенте запрещено будет торговать маркированными товарами, на ЕНВД тоже нельзя будет продавать маркированные товары — я прогнозирую, что с лета следующего года наши рынки наполовину станут пустыми. У меня есть такие опасения. По всей видимости, нам придется ездить за покупками исключительно в магазины, на рынки ходить будет бесполезно.

С 1 июля 2020 года подлежат обязательной маркировке:

— изделия легкой промышленности. Все начнется как обычно с эксперимента, а затем маркировка останется на постоянной основе;

— все виды табачной продукции: «Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), биди, кретек, табак курительный, трубочный табак, табак для кальяна, табак жевательный, табак нюхательный»;

— фототовары.

Пока это только проекты постановлений правительства о маркировке, но скоро это вступит в силу.

С 1 декабря 2019 года проект постановления правительства предполагает маркировку шин. Естественно, этот эксперимент закончится удачно. Процитирую вам: «при наличии по состоянию на 1 ноября 2020 г. нереализованных шин, введенных в оборот до 1 декабря 2020 г., в срок до 1 ноября 2020 г. осуществляют их маркировку средствами идентификации и представляют сведения о маркировке таких шин средствами идентификации в информационную систему мониторинга...»

Все это делается для того, чтобы у нас не было контрафакта. Важно здесь другое, что под видом борьбы с нелегальными рубашками (столами, авторучками, очками, компьютерами, шинами, сигаретами или лекарствами и т.д.), с которых копейку налогов не заплатили, государство решило поставить под 100% тотальный контроль, все то, что имеет материальное выражение. Единственное, я не видел, что будет подлежать маркировке — это гравий, песок и листья на деревьях. Все остальное будет маркироваться.

Если вы имеете какое-то отношение к производству, реализации или импорту того, что я перечислил, то вам необходимо будет промаркировать все товары, включая ваши складские запасы на установленную дату. В противном случае, вы этой продукцией просто не сможете торговать. И больше всего мне жалко микробизнес, малый бизнес — всех этих ребят, которые, работая на рынках, пытаются заработать свои несчастные 3 копейки и выжить как-то. Потому что, в части касающейся одежды (изделия легкой промышленности), им придется еще потратиться на оборудование для маркировки и разобраться с этой системой.

Спасибо и удачи в делах!