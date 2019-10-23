Патент без адреса – деньги на ветер

Добрый день, друзья.

У меня в руках Определение Верховного суда РФ от 21 августа 2019 г. N 305-ЭС19-13255. В чем суть: сотрудники департамента экономической политики и развития Москвы приехали в торговый центр. Обнаружили магазин оптики, владелец которого не подавал заявление о включении торговой точки в список объектов, облагаемых торговым сбором. Поэтому сотрудники сделали это самостоятельно, составили на него акт, отправили информацию в налоговую службу и заставили платить торговый сбор.

Собственник магазина обжаловал их действия, мол, он имеет патент, который освобождает его от уплаты торгового сбора на основании п. 2 ст. 411. НК РФ. Но был один момент: в патенте был указан другой адрес. Владелец думал, что адрес не важен, что патент действует на территории всего субъекта Федерации. И проиграл все суды, вплоть до Верховного.

Нет проблем. Патент действительно может охватывать несколько торговых точек, но в таком случае, в патенте надо указать все адреса. В противном случае, вы нарветесь на неприятности. Соответственно, кому интересно, посмотрите еще приказ ФНС России от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/599@и п. 2 ст. 346.45 НК РФ. Он относится к ПСН. И посмотрите еще п. 2 ст. 411 НК РФ. У вас сложится полная картина.

Если вы ИП на ПСН и вы хотите, чтобы все ваши торговые точки (площадью до 50 кв. м каждая и с количеством сотрудников до 15 человек) подпадали под патент, в этом случае: в едином патенте, должны быть указаны адреса всех торговых точек. В этом случае вы будете освобождены от торгового сбора, если вы работаете в Москве. Если адреса в патенте нет, то вы попали.

Спасибо и удачи в делах.