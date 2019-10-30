Кто ответит за «серые» связи гендиректора

Добрый день, уважаемый коллеги.

На каждом семинаре я предупреждаю, что генеральный директор заплатит недоимки, пени и штрафы организации из своего кармана, если эта организация пострадала из-за его неразумных действий. Об этом говорится в Постановлении Пленума ВАС № 62 от 30 июля 2013 годаи Постановлении Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 № 21.

Федеральный закон № 99-ФЗв ГК РФ внес изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2014 года. Теперь иск может подать владелец бизнеса или организация руками владельца бизнеса. Они не имеют права теперь освободить своего директора от возмещения ущерба обществу. Также можно сослаться еще на ст. 15 и ст. 53.1 ГК РФ.

В чем суть? Есть несколько вариантов развития событий.

Налоговики могут взыскать деньги с вашей компании напрямую. Также они могут взыскать деньги с вашей компании или с ваших соседей, объявив их аффилированными, взаимозависимыми лицами по пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ. Или провести процедуру банкротства по № 127-ФЗ, в частности по ст. 61.10 и 61.22. Также налоговики могут предъявить субсидиарную ответственность к учредителю, директору, бухгалтеру, финансовому директору, если у организации не хватит денег по результатам процедуры банкротства компании. Налоговики могут сказать генеральному директору, если компания не может расплатиться с доначислениями: «Дорогой мой, ты плохо рулил этой организацией, тем самым ты нанес ей убытки, если она не может расплатиться с налогами». И налоговики могут взыскать с этого директора налоги как ущерб, нанесенный обществу, а посредством общества — бюджету по ст. 1064 ГК РФ. Если налоговики начнут взыскивать недоимки, пени, штрафы с общества, учредитель имеет право заставить генерального директора возместить обществу убытки.

Приведу пример из Постановления Арбитражного суда Московского округа от 6 сентября 2016 года №Ф05-15143/2019.

Суд установил, что генеральный директор ООО «К...» от лица общества подписал договор с ООО «А...» на выполнение внутренних и наружных отделочных работ. Пришла налоговая инспекция и обнаружила, что ООО «А...» была прокладочной компанией («серой» конторой), после которой деньги шли на реальный обнал.

«Кроме того, в ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что ООО „А...“ имеет признаки „технической“ фирмы. Об этом свидетельствуют в совокупности:

— анализ банковских выписок, из которых установлено, что основная часть денежных средств перечисляется в фирмы-„однодневки“;

— заключение почерковедческой экспертизы, в котором сделан вывод о том, что документы от имени ООО „А...“ подписаны неустановленными лицами.

В ходе мероприятий налогового контроля установлено, что ОАО „К...“, заключая договор с ООО „А...“ (подписан ответчиком Ш...), действовало без должной осмотрительности и осторожности. На основании изложенного налоговым органом также не приняты налоговые вычеты по НДС в части выполненных работ...».

А теперь самое главное: «Полагая, что вышеуказанная денежная сумма является убытком ОАО „К...“, причиненным обществу вследствие недобросовестных и неразумных действий ответчика, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Так, статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Данное лицо несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере».

Вывод: генеральный директор, подписывая договор и принимая результаты работ, осознавал, что связался с нехорошей конторой. Поэтому доначисления лежат на нем. Ибо он нанес убыток компании, и теперь обязан возместить ущерб из своего кармана.

Не знаю, знали учредители о связях с обналом или нет. Я не знаю, почему они решили поставить гендиректора на деньги, в судебном решении об этом не написано. Может, они действительно поставили задачу работать на 1000% легально, а гендиректор ее нарушил. А, может быть, это была в чистом виде подстава генерального директора. Не знаю.

Но я знаю другое. Налоговики могут посчитать, что директор нанес ущерб бюджету, если он рулил Обществом, и заставить его нести субсидиарную ответственность. И Общество может подать иск. Даже не нужно возбуждать против директора уголовное дело, не надо проводить процедуру банкротства. Нужно подать в суд, заявив, что директор нанес ущерб Обществу тем, что он перечислил деньги в нехорошую контору. И взыскать с этого директора убыток.

Пусть эта информация послужит предупреждением, чтобы вы не вляпались. Особенно если вы вы наемный директор и вашим учредителям что-то не понравится, и в результате на вас возложат все эти финансовые обязательства. Предупрежден — значит вооружен.

Надеюсь информация пошла вам на пользу. Спасибо и удачи в делах!