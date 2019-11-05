Как платить налог на имущество: письмо для вашего бухгалтера

Добрый день, коллеги.

У бизнесменов часто возникают споры с налоговиками из-за запутанного законодательства… Сегодня мы поговорим про объекты основных средств: за что надо платить налог на имущество, а за что нет.

Путаницы в этой области довольно много. Очень четко все эти моменты описывает Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса С. Л. Бондарчук в письме ФНС России от 30 июля 2019 г. №БС-4-21/14997. Советую распечатать этот документ положить на стол своему бухгалтеру. Пусть он разбирается. Все, что написано в этом письме – правда. Используйте это письмо для снижения налогов.

Я считаю, что часть моей работы заключается в том, чтобы давать вам такую техническую консервативно-нормативную базу, которая помогает вам выживать и экономить на налогах. Прошу вас ставить лайки, оставлять комментарии.

Спасибо и удачи в делах.