Самозанятых станет больше: 422-ФЗ накроет еще 19 регионов

Привет, друзья.

Хорошая новость. Дай бог, чтобы этот законопроект по самозанятым стал законом. Сейчас самозанятыми можно стать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. И платят они либо 4% либо 6% от дохода. Хорошая новость заключается в том, что с 1 января 2020 года самозанятые могут появиться еще в 19 регионах России. А именно: «Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан».

Что это дает?

Во-первых, если грамотно все делать – это один из способов оптимизации зарплатных налогов. Как делать правильно я рассказываю на семинарах.

Во-вторых, если человек занимается мелким бизнесом, и его оборот меньше 2,4 млн рублей в год, он заплатит 4% налогов от оборота и все. Причем есть программулина, где две кнопки нажал и эти 4% с тебя списали. Живи спокойно. Работай спокойно. Если нужны чеки – можно формировать все это в мобильном телефоне.

Поэтому сам по себе Федеральный закон №422-ФЗ хороший. И то, что у нас теперь к нему присоединятся еще 19 регионов – это здорово. Плюс, там есть лазеечки небольшие: даже если вы не подпадаете в 23 проектных региона, но у вас есть какие-то клиенты из них, то вы тоже можете быть самозанятым.

К сожалению, не знаю, кто разработчик этого короткого законопроекта. Дай бог, чтобы этот законопроект начал действовать с 1 января 2020 года. Ну, а более подробно мы рассматриваем эти вещи все на семинарах по налогам. Увидимся там.

Спасибо и удачи в делах.