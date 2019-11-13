Клининг не может работать на «классике». Точка

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня поговорим о статье «Как отмыть Мойдодыра» Дмитрия Бутрина из «Коммерсанта». Я надеюсь, что Дмитрий Бутрин разрешит его процитировать, он очень хороший журналист. Дмитрий написал хорошую статью, она очень грамотная и короткая.

Короче, несколько дней назад, согласно данным от «Коммерсанта»: «...управление „К“ четвертой службы Федеральной службы безопасности проводит в шести регионах оперативные мероприятия с изъятием документов в офисах около 20 юрлиц, работающих в клининговом бизнесе» (в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге, Тамбовской области, в Красноярском крае и Челябинской области). Естественно, все это делалось с участием ФНС РФ.

Также это коснулось одного из крупнейших и старейших представителей сектора клининга — F5 Service. Ну, в ФСБ, естественно, отказались комментировать эту информацию. А налоговики сказали, что их интересует документация о переписке юрлиц по контрактам. Эта документация может доказать, что, заключая контракты с клининговыми компаниями, заказчики знали, что исполнитель не намерен уплачивать налоги с фонда оплаты труда. Кроме того, налоговики и ФСБ интересуются контактами клининговых структур в части, касающейся дробления бизнеса, незаконного использования спецрежимов, налоговых вычетов и т.д.

Как пишет Дмитрий, такие операции ФСБ и ФНС готовили в течение нескольких месяцев в закрытом режиме. До этого ФНС давала возможность теневому клинингу пойти по правильному пути. С 2017 года многие «обелились»...

Вот еще информация от собственницы клининговой компании. Она, конечно, тоже обеспокоена происходящими событиями и делает все возможное, чтобы «обелиться». И она пишет: «...В итоге у нас сейчас все контракты 90% „обелены“, делаем все возможное и так далее. Но есть определенный сумбур. Во-первых, избавиться от грешного прошлого — это проблема. Во-вторых, экономика не позволяет работать на 100% легально». Я не имею права ни фамилию называть, ни название организации, ни данные этой компании.

Я очень уважаю господина Егорова, замглавы ФНС России, который взялся за «обеление» клининга. И если Егоров сказал, что клининговая отрасль будет работать легально, поверьте мне, она будет работать легально. Но, дорогой замглавы ФНС России, я готов вам фактически предоставить фактуру. Там во многих случаях невозможно работать легально по экономическим причинам. Поймите, что к ФСБ-шникам вопросов нет. Им сказали собрать информацию — они сделали. ФСБ-шникам сказали провести рейд — они провели. Какие к ним вопросы? ФСБ — это армия. Приказано — делают.

У меня вопросы к налоговой инспекции. Дорогие, коллеги-налоговики. Поймите вы простую истину: многие клининговые компании, как маленькие так и большие, по-прежнему не в состоянии легализоваться. Они бы хотели, но... Я голову сломал, к чертовой матери, в попытке их легализовать. Понимаете? И это не первый раз. В статье написано, что «клининги» прибегают к типа незаконному дроблению бизнеса с использованием спецрежимов и так далее.

А как им быть-то? Ну, не могут они работать на классике! Они не в состоянии эти налоги платить! Они автоматически становятся банкротами и вылетают с рынка, к чертовой матери. За всех не скажу, я не всех консультировал, только пару десятков компаний. Может быть, в будущем, когда рынок все-таки как-то поднимется, что-то изменится — на классике можно будет работать. Но сейчас клининг не в состоянии. Мы даже когда упрощенку вводим, как-то выкручиваться пытаемся — только 90% «обелились». Но это не 100%, понимаете? Может быть, какие-то меленькие организации. Например, ИП-шник получил патент, нанял 15 человек и моет полы где-то. Но мы же говорим о более-менее серьезных организациях.

В общем, это боль, ребята. Я бы просил налоговые органы добавить своего здравого смысла. Если вы видите, что какая-то компания легко может перейти на классику, что эта компания может на 100% легализоваться и иметь приличную прибыль, но они наглеют... Ну, тогда индивидуально как-то с такими компаниями работайте. А так это напоминает акцию устрашения.

Дорогие сотрудники налоговых органов, на страхе вы далеко не уедете. Экономика на страхе не растет. Инвестиции на страхе не идут, они бегут. Пока, благодаря вашей сверхэффективной работе, выросла наша экономика и растут сборы недоимок, пеней и штрафов. Пока вы одерживаете победу за победой. Вам ордена надо давать. Работаете качественно, молодцы. Вопросов нет. И будете еще качественнее работать благодаря тем законам, которые у нас напринимались. Пока вы с честью выполняете поручение президента по пополнению бюджета РФ...

Но подумайте о среднесрочной перспективе. Не будет ли такого, что у нас с вами в среде микробизнеса, малого бизнеса, да и, в какой-то степени, среднего бизнеса останется только выжженная поляна. Я не знаю причин, почему вы второй раз привлекаете ФСБ. Сначала вы это проделали по сельскому хозяйству, всех напугав. Не думаю, что это должно стать нашим успешным опытом и массово использоваться. А второй случай, это уже о чем-то говорит. А если появится 3 такой случай, наверное многие бизнесмены сильно задумаются, стоит ли им создавать национальное достояние страны и работать. К сожалению.

Я не всегда бываю таким корректным, иногда некоторые нормативные акты просто вышибают из колеи. Но, когда я говорю о конкретных людях, я всегда корректен и я понимаю, что налоговики просто выполняют свои обязанности и требования законов.

Я здесь хочу обратиться не только к налоговикам, но и к бизнесменам. Ребят, что вы об этом обо всем думаете? Я знаю, что многие, не просто сотрудники налоговых органов, а и чуть повыше, они смотрят мои ролики. И, может быть, они, почитав ваши комментарии, тоже будут делать какие-то правильные выводы, и будут как-то иначе все делать, а не в результате спецоперации.

Спасибо и удачи в делах.