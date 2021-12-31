ЦБ разрешил оспаривать кредитную историю россиян

Добрый день, уважаемые коллеги.

Наше население по уши закредитовано. И не всегда люди своевременно возвращают долги, иногда нарушают сроки и портят себе кредитную историю. Центробанк решил помочь и выпустил документ, в соответствии с которым вы можете как-то поправить или опротестовать свою историю долгов в электронном виде.

Информационное письмо Банка России от 01.10.2021 № ИН-03-46/75 «О приеме в электронной форме заявлений об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории»

«С 1 января 2022 года субъект кредитной истории (далее – субъект) для оспаривания информации, содержащейся в его кредитной истории, вправе обратиться непосредственно к источнику формирования кредитной истории (далее – источник) с соответствующим заявлением (далее – заявление). Источник обязан принять и рассмотреть поступившее заявление субъекта». В целях обеспечения возможности реализации субъектом указанного права, в том числе при отсутствии у субъекта возможности личного посещения офиса источника или отделения почтовой связи для подачи заявления, Банк России рекомендует источникам обеспечить возможность субъектам с 1 января 2022 года подавать заявления в электронной форме, например, посредством мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты».

Сама по себе идея хорошая. Главное, чтобы банки шли навстречу и чистили нашу кредитную историю. Или установили какой-то срок, после которого ваша история должника «обнуляется» Например, по истечении 3 лет твои история чиститься, и ты опять хороший. В противном случае все мы можем превратиться в нарушителей. Это будет не очень хорошо.

Желаю вам иметь хорошую кредитную историю, не попадать в эти черные списки. И знайте, что есть возможность в электронном виде все это хозяйство опротестовать. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.