Экономия по-башкирски: 2,6 млрд и ни грамма меда

Башкирия — это не только мед и Салават Юлаев. Это еще много-много-много гордостей, эксклюзива и традиций. Особенные люди. Особенные налоговики. И особенные бизнесмены.

Начну с башкирского меда. Допустим, где-то в Уфе жена купила мед. Пришел муж (кстати, он налоговый инспектор). И он настолько влюблен в свою работу, что даже дома устраивает ревизии, несмотря на любовь к жене. В холодильнике началась налоговая проверка. М: «Откуда мед?» Ж: «Купила в палатке у Ильнура». М: «Покажи чек! Докажи, что перед тем, как попасть в твои руки и наш холодильник, этот мед стоял на полке у Ильнура. И ты проявила осмотрительность по отношению к Ильнуру. Надеюсь, ты не настолько глупа, чтобы покупать мед за наличность?» Ж: «Какой чек? Мед есть — и это факт... Ильнур предпочитает кэш, поэтому у меня не было выбора». М: «Я не уверен, что этот мед принадлежал Ильнуру. Мед реален, а вот реальность заключения сделки с Ильнуром не доказана. Доначисляю тебе недоимки, пени и штрафы в виде...» История умалчивает, как башкирский муж (он же налоговик) наказал неосмотрительную жену, которая нарушила правила их «домашнего» НК РФ. А мораль такова: нехорошо расплачиваться наличностью с весьма странными «Ильнурами»...

А теперь перейдем к реальной истории: про неосмотрительность, дотошных инспекторов и тягу к кэшу. Определение ВС РФ № 309-ЭС19-19992 от 05.11.2019 года по делу №А07-22894/2018.

Как думал бизнесмен. У него 42 магазина. Он думал, что покупать товар за наличный расчет — это нормальное явление. Таким «древним способом» он приобрел 98% товара у одного поставщика. Итого на 2,6 млрд рублей.

Он думал, что выписки из ЕГРИП, копии свидетельства о постановке на налоговый учет и копии паспорта достаточно, чтобы проверить репутацию контрагента и купить 21 млн единиц товара на общую сумму 2,6 млрд рублей. И пофиг, что в интернете нет информации, кто такой, чем торгует и дышит. А вы бы поверили незнакомому человеку почти на «честное слово»?

Ну, как почти... Документы все оформлены: договор поставки, счета-фактуры, товарные накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, авансовые отчеты о закупе товара на денежные средства, полученные под отчет, акты выполненных работ и договоры на оказание услуг по перевозке. Товар оприходован и использован в деятельности. Что еще нужно, чтобы получить вычет по НДС и НДФЛ?

Как думали инспекторы. Налоговики не верят на слово, особенно в покупку за 2,6 млрд наличкой. Несерьезно. Прошлый век. Ложь. Нельзя платить наличкой, это нарушает п.2 ст.861 ГК РФ, Указания Банка России от 20.06.2007 № 1843-У и Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073. Тем более, контрагент совмещает ЕНВД и УСН и не торгует оптом. При чем здесь НДС? Тем более, доходы этого единственного «особо крупного» контрагента за 2 года составили 15 млн руб. А это в 177 раз меньше суммы купленного у него товара. Значит, товар был куплен не у него. К тому же контрагент утверждал, что не знает налогоплательщика, впервые в жизни услышал о его существовании на допросе в инспекции. О невозможности отношений говорили следующие факты:

Выписка из расчетного счета. На счет поставщика 2,6 млрд наличности по спорной сделке не поступали.

Детализация звонков. За 3 года ни одного звонка и sms-сообщения, которые бы подтверждали связь с контрагентом.

Экспертиза подписи и оттиска печати. Печати выполнены другим клише, и документы подписаны неустановленным лицом.

Отсутствие документов. Ни заявок на товар, ни переписки о товаре, оплате, документах, возврате, ни актов сверок взаимной задолженности. Никаких доказательств исполнения договора. К тому же, налогоплательщик не предоставил товарно-транспортные накладные.

Грубые ошибки в счетах-фактурах и таможенных декларациях. Расхождения в номерах и датах, либо отсутствие ДТ.

Допросы кладовщиков. Сотрудники налогоплательщика, которые принимали и оприходовали спорный товар, не знали контрагента.

Показания главбуха. Главный бухгалтер забирала рукописные списки товара, оформляла накладные и доставку, ставила печати. В общем, «проводила» весь товар, купленный у неизвестных лиц, как документально-подтвержденный. Поддельные печати и подписи...

Показания налогоплательщика. ИП забыл, как выглядит контрагент, когда и где он с ним познакомился и заключил договор.

Противоречия в показаниях перевозчика. Сначала он отрицал факт знакомства с контрагентом и доставки товара к налогоплательщику. А потом, утверждал, что все-таки перевозил и лично общался.

В итоге, покупка товара у неустановленных физических лиц, обошлась предприимчивому башкирскому бизнесмену в 700 млн донасчилений... Сэкономил, называется. Суд согласился с сотрудниками налогового органа, что это схема и напомнил, что покупать товар за наличку, тем более на 2,6 миллиарда, не хорошо:

«Судами установлено, что контрагент предпринимателя осуществляет розничную торговлю одеждой и обувью, предоставляет в аренду недвижимое имущество, не относится к категории налогоплательщиков, не представляющих налоговую отчетность или представляющих „нулевую“ отчетность, налоговым органом не выявлены факты использования им схем уклонения от налогообложения, денежные средства на счет в банке от заявителя не поступали, отсутствуют расходы (перечисления) по приобретению товаров, необходимых для осуществления оптовой торговли, в проверяемом периоде контрагент применял специальные налоговые режимы, плательщиком НДС не являлся, полученные доходы от розничной торговли за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 несоизмеримы с реализацией товара заявителю, взаимоотношения с налогоплательщиком отрицает.

Кроме того, судами отмечено, что в нарушение гражданского законодательства и указаний Банка России расчеты за поставленный товар на сумму 2,6 миллиарда рублей осуществлены предпринимателем в наличной форме».

Максим Калинин, юрист и налоговый консультант «Школы бизнеса Владимира Турова»: Ключевой ошибкой налогоплательщика стал факт того, что поставщик 98% товара применял упрощенную систему налогообложения. Даже при недоказанности некоторых фактов, суд в итоге встал на сторону налогового органа. Также примечательно, что в момент рассмотрения дела была введена статья 54.1. НК РФ, которая и не упомянута в решениях, но тем не менее ее суть применена в полном объеме. Суд кассационной инстанции указал, что проявление должной осмотрительности важно не столько для того, чтобы доказать факт проверки контрагента, а для установления реальности его деятельности и добросовестности хозяйствующего субъекта (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2018 по делу №А60-43554/2017). Налоговый орган должен доказать именно факт искажения уплаты налогов, размер нанесенного ущерба бюджету, умысел налогоплательщика на искажение уплаты налогов и знание о том, к чему приведут такие действия. Данное решение является примером применения единых «правил игры».

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