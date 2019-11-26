Большой Брат в Москве: 60 тысяч видеокамер узнают вас в лицо

Привет, друзья.

Поговорим сегодня о том, что Большой Брат уже давно следит за нами. Недавно в моем блоге вышла статья о биометрии в банках: помимо распознавания голоса и лица хотят ввести дополнительный вид биометрии – сканирование вен на ладони.

И вот новость: москвичка-активистка Алена предъявила столичным властям иск, что те через городскую систему видеонаблюдения собирают и используют биометрию граждан без их разрешения. От чего девушка взбудоражилась? Из-за того, что ей выписали штраф за пикет, распознав лицо по снимкам камеры.

Теперь она планирует доказать, что чиновники нарушают основополагающие права россиян на неприкосновенность частной жизни, информации и прочее. И что все это делается без согласия граждан. Алена подала в Савеловский суд иск с требованием признать незаконными действия Московского правительства, так как оно применяет технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Мэрия уже давно объявила, что в этом году будет установлено больше 60 тыс. камер нового поколения, которые будут распознавать лица. А может, уже и поставили все эти 60 тыс. камер… Это ведь нужно в целях заботы о нас, для нашей же безопасности. Вообще в Москве установлено около 162 тысячи видеокамер, которые используются для розыска преступников. Их постоянно обновляют и тестируют. Занимаются этим «дочки» АФК «Система».

Вопрос: видеокамеры на каждом квадратном сантиметре наших городов и дорог, тем более, видеокамеры с системой распознавания лиц – это добро или зло? Потому что чиновники уверяют, что это нужно для безопасности граждан. Чтобы не было преступности, чтобы окончательно ее победить. Россия лидирует по числу полицейских на душу населения. Мы активно с помощью наших силовиков боремся с преступностью и скоро мы ее, наверно, окончательно поборем. Наверное, силовики считают, что им нужна еще и система распознавания лиц, чтобы окончательно победить преступность.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях: вы за введение тотальной системы видеонаблюдения на улицах наших городов? Не так давно была новость, что скоро в магазинах будем расплачиваться лицами. Мы должны понимать, что это же не только видеокамеры. Это и отпечатки пальцев, биометрия вен, лица, сканирование роговицы скоро будем сдавать. Не сомневайтесь, все это будет. Вы ЗА или ПРОТИВ?

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Спасибо и удачи в делах.