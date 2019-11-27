Новый КоАП РФ: вас автоматически оштрафуют

Добрый день, друзья.

Я часто говорю, что мы, бизнесмены, хреново работаем. Вот наши чиновники работают действительно качественно, день и ночь сочиняют законы. Я бы им давал молоко за вредность. Сейчас разрабатывается новый КоАП, который придется изучить заново. Не успели привыкнуть к предыдущему, скоро будем привыкать к новому.

КоАП, как правило, предназначен для назначения штрафов. И как же теперь он будет выглядеть? Давайте рассмотрим несколько нововведений. Номера статей я пока называть не буду. Мы посмотрим, какими они будут на самом деле, после принятия кодекса.

1. Назначение наказания будет с учетом имущественного положения правонарушителя и его дохода: «При назначении административного наказания в виде административного штрафа его размер должен определяться с учетом характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового положения юридического лица, индивидуального предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности».

Надеюсь, что теперь государственные мужи будут бережнее относиться к людям и будут уменьшать штрафы, учитывая имущественную ответственность гражданина. Я оптимист и предлагаю вам также надеяться.

2. Изменение вряд ли вам понравится: «Предлагается введение упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, направляемых для принудительного исполнения в ФССП России в форме электронного документа, исключающего возбуждение исполнительного производства (в автоматическом режиме исключительно за счет денежных средств, находящихся на счетах должника в банке и иной кредитной организации)».

То есть, штраф до 10 тысяч рублей будут взыскивать автоматически с карточек без возбуждения исполнительного производства. Для чего это необходимо? Для повышения собираемости штрафов в стране. На начало этого года в базе данных судебных приставов числится около 18 млн неисполненных постановлений о взыскании. Почему? Дело в том, что приставы не справляются с количеством дел. Также взысканию мешают маленькие сроки давности привлечения к административной ответственности. А упростив процедуру взыскания и разрешив списывать штрафы автоматически, без возбуждения исполнительного производства, государство не только увеличит их собираемость, но и улучшит профилактику нарушения законодательства.

Но хочется побольше здравого смысла. Потому что для некоторых людей в России (минимум 20 миллионов), штраф, который спишут с карточки в безакцептном порядке, — это катастрофа! Человеку просто жрать нечего будет до конца месяца. Жду радостных комментариев, что вы согласны с инициативой.

3. Если с граждан штрафы будут взыскиваться автоматически, без суда и следствия, то для государственных юрлиц будут другие условия: «Учитывая особенности правового статуса органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, наделенных статусом юридического лица, а также казенных учреждений, связанного с осуществлением их деятельности только в рамках бюджетного финансирования и невозможностью самостоятельного распоряжения финансовыми средствами, необходимо исключить административную ответственность данных органов и организаций как юридических лиц с персонализацией административной ответственности должностных лиц указанных органов и организаций за противоправные деяния, совершенные в их деятельности».

То есть большие штрафы, которые предусмотрены для юрлиц, не будут распространяться на тех, которые принадлежат государству.

Можно, я не буду комментировать? Прокомментируйте вы.

Спасибо и удачи в делах.