Контроль счетов физлиц: докажи, что не бизнесмен

Добрый день.

Хочу вернуться к ст. 86 НК РФ и к тому, что налоговики с 2020 года начнут контролировать счета физлиц. На эту тему есть специальное разъяснение ФНС России, если ты не можешь объяснить, откуда деньги падают на карточку, например, перевод от родственников, то налоговики имеют право посчитать это предпринимательской деятельностью. И доначислить НДС, НДФЛ, пени и штраф от 20 до 40% по ст. 122 НК РФ. Плюс за несдачу декларации по ст. 119 НК РФ еще оштрафуют от 5% до 30% от суммы недоимки. Все это правда.

Но не стоит бояться. Есть ст. 86 НК РФ, которую мы сейчас разберем. Если законодатели не внесут в НК РФ изменения, которые ужесточат ситуацию, то в этом году, да и 2020 году, физлицам опасаться нечего.

Потому что в статьях, которые я читал в СМИ, никто толком не анализировал информацию. Все запугивали: «О, ужас, всем конец! Налоговики будут контролировать счета физлиц. Абсолютно все счета. И всем будет туго».

Итак, согласно пп. 1.1 п. 1 ст. 86 НК РФ: «Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа. Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события».

Но п. 2 ст. 86 НК РФ несколько облегчает ситуацию. Тут написано, что банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии всех ваших счетов, выписки по операциям, включая электронные деньги и электронные площадки. Все это правда.

И банки передадут все эти документы со всеми транзакциями и операциями в течение 3 дней с момента получения мотивированного запроса налоговых органов.

Плюс заключается в том, что сейчас налоговики не получают информацию о всех операциях по вашим счетам автоматически.

Это первый плюс. И второй плюс для вас как физлиц еще лучше:«Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов...».

То есть налоговая инспекция не может получить справки по движению средств на ваших счетах просто по собственному решению. Прежде чем получить всю информацию, они должны обосновать свою позицию и получить разрешение регионального налогового органа или федерального налогового органа. Это не сложно, но это станет хоть каким-то ограничителем. Я считаю, что в этом и заключается хорошая новость, в сравнении с новостями от СМИ, которые писали, что: «Ай-я-яй, теперь у налоговиков есть полный доступ к нашим операциям по нашим счетам». Да, доступ есть, но...

Во-первых, это доступ не в автоматическом режиме.

Во-вторых, разрешение на запрос налоговики должны получить в региональной инспекции или в федеральной налоговой инспекции. Это некий барьер для того, чтобы налоговики на местах не злоупотребляли сбором данных о физлицах в каких-то корыстных целях.

Рекомендую вам распечатать и проанализировать ст. 86 НК РФ. И будем надеяться, что в следующем году наши законодатели не примут никаких законов, которые еще больше ухудшат положение налогоплательщиков. А так, тенденция довольно простая: государство в полной мере способно контролировать каждую нашу копейку, каждое передвижение, каждый вздох, ну а в будущем оно собирается это контролировать еще качественней и эффективнее.

Спасибо и удачи в делах.